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Saudara kembar Jurrien dan Quinten Timber mengungkap kuatnya ikatan mereka di sepakbola setelah Belanda dibantai Jerman 5-0. Quinten mengecam keruntuhan permainan tim, sementara Jurrien memberikan kabar yang menenangkan soal masa depannya di Arsenal.

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Perjalanan bersama yang berujung mimpi buruk di Berlin

Bagi saudara kembar Jurrien dan Quinten Timber, tampil bersama mengenakan seragam Belanda merupakan perwujudan tertinggi dari impian sepakbola mereka sejak kecil. Namun, penampilan terbaru mereka bersama tim nasional berubah menjadi pengalaman pahit bagi keluarga ketika tim asuhan Xavi Hernandez menelan kekalahan telak 5-0 yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Jerman di Olympiastadion.

Meski sudah memastikan lolos ke perempat-final UEFA Nations League, pertahanan Belanda benar-benar berantakan selepas jeda, mengubah momen membanggakan bagi kedua bersaudara itu menjadi malam untuk melakukan refleksi.

Quinten terus terang soal keruntuhan permainan yang tak bisa dimaafkan

Berbicara kepada ESPN setelah peluit akhir, gelandang Crystal Palace Quinten Timber tak berbasa-basi saat mengulas bagaimana pertandingan yang semula ketat berubah menjadi kekalahan telak pada babak kedua.

"Tidak bisa diterima. Disingkirkan dengan mudah? Ya, 5-0, apalagi setelah Jumat lalu ketika Anda bermain sangat baik, hari ini penampilan kami tidak cukup bagus. Lalu Anda kalah 5-0, itu tidak bisa diterima," kata Quinten terus terang.

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"Jerman tim yang bagus. Saya pikir mereka bagus saat menguasai bola hari ini. Namun, kami masih menciptakan beberapa peluang pada babak pertama, pertandingan bisa saja berjalan sebaliknya. Tapi pada titik tertentu skor menjadi 2-0, 3-0, lalu Anda membiarkannya begitu saja, terlalu mudah menurut saya. Saya pikir hal tersulit dalam sepakbola adalah ketika semuanya berjalan baik, mudah untuk bermain bagus. Ketika keadaan tidak berjalan baik dan Anda tidak bermain bagus sebagai tim, hal yang paling sulit dalam sepakbola adalah mengetahui cara membalikkan keadaan atau mencari tahu apa yang diperlukan untuk melakukannya. Saya melihat kami kesulitan dalam hal itu."

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Jurrien mengakui rasa sakit dan kenyataan taktis

Ditempatkan di posisi bek kiri yang tidak biasa baginya, bek Arsenal Jurrien Timber sependapat dengan penilaian pahit saudara kembarnya. Ia mengakui skor tersebut menjadi pengingat keras akan kenyataan yang dihadapi seluruh skuad.

"Kalah 5-0 itu menyakitkan. Sebagai atlet, kekalahan seperti itu tidak pernah menyenangkan saat kami bermain sepakbola, dan hari ini pun sama," aku Jurrien.

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"Kekalahan 5-0 juga bisa terjadi tanpa Anda merasa bahwa Anda membiarkannya terjadi, tetapi mungkin cara kekalahan itu terjadi membuatnya lebih menyakitkan? Ya, hari ini pada babak pertama kami bisa saja unggul, sedangkan pada babak kedua kami hampir bisa dibilang beruntung hanya kalah 5-0. Banyak yang harus dipelajari hari ini, ini pelajaran yang bagus. Itu soal berganti posisi, bermain di posisi tertentu pada momen-momen tertentu. Saya sudah lebih sering melakukannya, jadi sebagian besar saya cukup terbiasa. Pelatih tim nasional mengatakan bahwa saya adalah kartu joker kami, dia bisa menggunakan saya di mana saja. Itu positif baginya, berguna baginya memiliki pemain yang bisa dimainkan di berbagai posisi. Itu tidak masalah baginya dan bagi saya juga."

Ikatan saudara, pelajaran, dan prospek cerah di klub

Meski kecewa berat dengan periode pertandingan internasional ini, kedua bersaudara tersebut menegaskan bahwa ikatan istimewa mereka di lapangan tetap menjadi sumber kekuatan saat menatap perempat-final pada Maret dan komitmen bersama klub masing-masing.

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"Bagi saya pribadi? Selalu menjadi kehormatan bermain untuk tim nasional Belanda. Lebih istimewa lagi karena bermain bersama Jurrien. Anda kembali belajar," ujar Quinten. "Anda menyebutnya rasa kecewa yang masih membekas, tetapi pada akhirnya kami harus berpikir bersama, belajar, melihat apa yang perlu diperbaiki, lalu melangkah maju. Kami sedang berupaya mencapai sesuatu sebagai tim, begitu pula saya secara pribadi. Itulah cara saya berusaha melihatnya, lebih dari apa pun."

Di tengah suasana muram seusai pertandingan, Jurrien juga membawa kabar yang melegakan dengan memberikan perkembangan soal masa depannya di Arsenal: "Saya sangat menyukai Arsenal saya yang sederhana, saya berharap bisa bertahan lebih lama... Semuanya akan baik-baik saja. Tinggal membubuhkan tanda tangan. Saya merasa seperti di rumah sendiri, saya menikmatinya. Jadi, sekarang saya juga meraih kemenangan di London. Kami tampil baik, saya pikir kami akan bersaing memperebutkan trofi dalam beberapa tahun mendatang."