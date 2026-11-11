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Jurgen Klopp menegaskan tekadnya untuk masa depan tim nasional Jerman. Ia ingin mengubah Jerman menjadi lawan yang ditakuti setiap rival. Ketika UEFA Nations League memasuki fase krusial, mantan pelatih Liverpool itu yakin skuadnya akhirnya bergerak ke arah yang tepat untuk meraih kembali kejayaan masa lalu.

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Klopp Incar Status Elite bagi Jerman

Aura yang menyelimuti tim nasional Jerman tengah mengalami perubahan besar di bawah arahan Klopp. Menjelang pertandingan penting Nations League melawan Serbia dan Belanda, pelatih kepala itu telah menjelaskan filosofi yang akan diterapkannya selama menjabat. Ia bertekad melampaui sekadar hasil pertandingan dan berfokus pada dampak psikologis timnya terhadap tim-tim lain di sepakbola internasional.

Klopp terbuka mengenai tanggung jawab yang dirasakannya dalam peran saat ini. Ia menyadari besarnya ekspektasi yang menyertai tugas memimpin salah satu negara tersukses di dunia sepakbola. "Saya merasakannya, saya tahu ini sesuatu yang besar," jelas Klopp, seperti dikutip Sky Germany. "Kami berusaha mewujudkan apa yang diharapkan dari kami: membangun tim yang tidak ingin dihadapi siapa pun. Saya merasa kami sudah bergerak ke arah yang tepat."

Menapaki Jalan di Nations League

Jerman kini menghadapi dua pertandingan penentu yang akan menentukan kelanjutan kiprah mereka di Nations League. Laga melawan Serbia di Belgrade pada Jumat akan disusul pertandingan kandang melawan Belanda di Berlin pada Senin. Klopp menyebut pertandingan di ibu kota itu sebagai "final" dari segi arti pentingnya, saat timnya berupaya memastikan tempat di babak perempat-final kompetisi tersebut.

Mantan manajer Borussia Dortmund itu menaruh perhatian besar pada tantangan terdekat agar timnya dapat mencapai target. "Dalam kondisi ideal, semuanya dimulai pada Jumat; Jumat sangat penting. Kami harus memastikan bahwa kami benar-benar siap dan bisa lolos ke 'final' di Berlin," tegas Klopp.

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Percaya Diri di Tengah Sorotan

Meski taruhannya tinggi dan ada kemungkinan lolos ataupun gagal mencapai perempat-final, pria berusia 59 tahun itu tetap tenang. Ia menepis anggapan bahwa tekanan sebagai pelatih tim nasional membebaninya. Keyakinan dirinya berakar dari karier di level tertinggi sepakbola, tempat ia secara konsisten menangani sejumlah klub yang paling banyak disorot di dunia.

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Saat membahas pola pikirnya, Klopp menegaskan bahwa persiapan dan upayanya tidak menyisakan ruang untuk meragukan diri sendiri atau merasa cemas. "Saya tidak merasakan tekanan. Saya sudah mengenal diri saya sendiri selama 59 tahun dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain itu. Saya tidak meragukan diri sendiri," ujar sang pelatih kepala dengan yakin.

Akhir Sebuah Era di Herzogenaurach

Di tengah fokus pada pertandingan mendatang, tim nasional Jerman juga tengah menjalani masa transisi dalam kerja sama komersial. Klopp baru-baru ini menghadiri acara perpisahan untuk adidas, sponsor lama yang telah memasok seragam tim nasional selama 77 tahun. Kerja sama itu akan berakhir seiring persiapan Nike mengambil alih kontrak perlengkapan pada tahun depan, sekaligus menandai berakhirnya keberadaan Jerman di fasilitas "Homeground" di Herzogenaurach.

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CEO Adidas Bjorn Gulden menyampaikan dukungan bagi masa depan tim dengan nada ringan, apa pun merek perlengkapan yang mereka kenakan. "Apa pun logo yang kalian kenakan, kami akan mendukung kalian," janji Gulden.