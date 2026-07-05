"Tim yang sangat kuat".. Media Prancis memberikan penghormatan kepada Maroko menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan

Pertandingan yang dinantikan antara Maroko dan Prancis, Kamis mendatang di perempat final Piala Dunia 2026, menjadi sorotan utama di halaman depan surat kabar dan media Prancis, setelah kedua tim lolos berkat kemenangan “Singa Atlas” atas Kanada (3-0) dan kemenangan tipis “Les Bleus” atas Paraguay (1-0).

Sebagian besar liputan sepakat bahwa pertandingan ini akan menjadi salah satu laga terkuat di turnamen ini, disertai dengan penghormatan yang jelas terhadap prestasi timnas Maroko, yang terus memperkuat posisinya sebagai salah satu tim terkemuka dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Judul utama surat kabar “L’Équipe” berbunyi: “Prancis Melewati Paraguay dengan Susah Payah… dan Bergabung dengan Maroko di Perempat Final Piala Dunia”.

Surat kabar tersebut juga menyoroti judul lain yang berbunyi: “Les Bleus mengalahkan Maroko, lawan mereka berikutnya di perempat final: tim yang sangat kuat.”

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Surat kabar tersebut juga mengutip pernyataan pelatih Prancis, Didier Deschamps, yang mengatakan: “Maroko membuktikan bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus, karena lolos ke perempat final Piala Dunia bukanlah kebetulan.”

Selain itu, “L’Équipe” menyoroti pernyataan Bradley Barcola, William Saliba, dan Ryan Sharqi, yang menggambarkan timnas Maroko sebagai “tim yang sangat kuat”.

Di "Radio Monte Carlo", judul utamanya berbunyi: "Prancis lolos dari jebakan Paraguay... dan akan menghadapi Maroko di perempat final".

Jaringan berita Prancis tersebut menggambarkan pertandingan ini sebagai ulangan semifinal Piala Dunia 2022, yang dimenangkan Prancis (2-0), sambil mencatat bahwa kedua tim mencapai babak ini tanpa pernah kalah di turnamen tersebut.

Kekuatan Maroko yang Sedang Naik Daun

Surat kabar “Le Monde” memilih judul: “Piala Dunia 2026: Prancis dan Maroko Bertemu di Perempat Final”.

Dalam liputannya, surat kabar tersebut menyoroti aspek kompetitif dan historis pertandingan tersebut, serta menggambarkannya sebagai pertarungan langsung antara dua tim yang sedang menjalani masa-masa gemilang.

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa Prancis lolos ke perempat final dengan susah payah melawan Paraguay, sementara Maroko lolos setelah penampilan meyakinkan melawan Kanada, sekaligus menegaskan bahwa timnas Maroko terus membuktikan diri sebagai kekuatan Afrika yang sedang naik daun di kancah internasional.

Surat kabar “Ouest-France” memberi judul: “Prancis – Maroko… Salah Satu Pertandingan yang Paling Dinantikan”.

Surat kabar tersebut menyoroti dimensi emosional dan historis pertandingan ini, dengan menyebutkan bahwa media Maroko merayakan keberhasilan lolos ke babak ini dan sudah mulai membicarakan pertandingan yang dinantikan sejak dini, serta menggambarkan laga ini sebagai salah satu pertandingan yang paling dinantikan di turnamen ini, mengingat simbolisme dan sejarah bersama yang dimiliki kedua tim.