Spanyol akan berstatus juara bertahan di Piala Dunia Wanita 2027 . Timnas Spanyol berupaya mempertahankan gelar besar pertama mereka dengan kembali menjadi juara di Brasil musim panas mendatang. Inggris menjadi runner-up di Australia pada 2023 dan, setelah mengalahkan Spanyol di final Kejuaraan Eropa 2025, timnas Inggris kembali menjadi kandidat kuat peraih trofi pada 2027. Amerika Serikat dan Jepang juga termasuk unggulan awal.

Namun, negara-negara tersebut harus lebih dulu lolos ke turnamen. Selain tuan rumah Brasil, Jepang menjadi salah satu dari 17 negara yang sudah memastikan tempat, bersama Australia, tuan rumah bersama sekaligus semifinalis pada 2023. Lebih banyak tim akan menyusul dalam beberapa hari, pekan, dan bulan mendatang.

UEFA memiliki 11 tempat di turnamen ini, sementara AFC dijamin memiliki enam wakil, serta CONCACAF dan CAF masing-masing sedikitnya empat. Selain Brasil, tiga negara lain dari CONMEBOL akan tampil di turnamen, sedangkan OFC memiliki satu tempat. Tiga tempat lainnya diperebutkan melalui play-off antarkonfederasi yang akan berlangsung pada Februari 2027.

Jadi, negara mana saja yang sudah memastikan tempat di Piala Dunia Wanita 2027? Dan tim mana yang berpeluang menyusul? GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang perjalanan menuju Brasil...

Tim mana saja yang lolos ke Piala Dunia Wanita 2027?

Tim Konfederasi Tanggal lolos Brasil CONMEBOL Tuan rumah Australia AFC 13 Maret 2026 Tiongkok AFC 14 Maret 2026 Korea Selatan AFC 14 Maret 2026 Jepang AFC 15 Maret 2026 Filipina AFC 19 Maret 2026 Korea Utara AFC 19 Maret 2026 Selandia Baru OFC 15 April 2026 Jerman UEFA 5 Juni 2026 Argentina CONMEBOL 5 Juni 2026 Kolombia CONMEBOL 5 Juni 2026 Denmark UEFA 9 Juni 2026 Prancis UEFA 9 Juni 2026 Spanyol UEFA 9 Juni 2026 Aljazair CAF 8 Agustus 2026 Maroko CAF 8 Agustus 2026 Kamerun CAF 9 Agustus 2026 Malawi CAF 9 Agustus 2026

Di luar Brasil yang otomatis tampil sebagai tuan rumah, tempat pertama di Piala Dunia Wanita 2027 diperebutkan melalui Piala Asia Wanita AFC 2026 pada Maret, yang menentukan enam wakil konfederasi Asia. Melaju ke semifinal menjamin tiket ke Piala Dunia, sehingga Australia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang memastikan tempat melalui kemenangan di perempat-final.

Empat tim yang kalah di perempat-final kemudian bertanding dalam dua laga play-off. Para pemenang lolos ke Piala Dunia, sedangkan tim yang kalah melaju ke play-off antarkonfederasi. Filipina memastikan tiket ke Brasil dengan mengalahkan Uzbekistan, sementara Korea Utara menundukkan China Taipei.

Selandia Baru masuk dalam daftar tim yang lolos ke Piala Dunia pada April berkat kemenangan tipis 1-0 atas Papua Nugini pada babak ketiga sekaligus terakhir kualifikasi OFC. Papua Nugini akan bergabung dengan Uzbekistan dan China Taipei dalam play-off antarkonfederasi tahun depan.

Jerman menjadi negara Eropa pertama yang memastikan tiket ke Brasil setelah mengalahkan Norwegia 2-0 pada awal Juni dan menjuarai grup kualifikasi dengan satu laga tersisa. Inggris bisa menyusul pada malam yang sama seandainya tidak kalah di Spanyol, tetapi kekalahan telak 4-0 menempatkan timnas Spanyol, sang juara dunia bertahan, di posisi terdepan. Beberapa hari kemudian, Spanyol, Denmark, dan Prancis merebut tiga tiket lolos otomatis UEFA yang tersisa.

Wakil pertama CONMEBOL selain tuan rumah Brasil juga dipastikan pada awal Juni. Meski hanya bermain imbang 1-1 melawan Peru, Argentina dipastikan lolos setelah unggul empat poin di dua besar klasemen Liga Negara-Negara. Sementara itu, kemenangan 1-0 atas Uruguay memastikan tempat bagi Kolombia yang memuncaki klasemen. Hanya dua tiket lolos otomatis yang tersedia, sedangkan Venezuela dan Ekuador menuju play-off antarkonfederasi setelah masing-masing finis ketiga dan keempat.

Wakil Afrika dipastikan pada Agustus melalui Piala Afrika Wanita yang tertunda. Tim yang mencapai semifinal turnamen, yang semula dijadwalkan berlangsung pada Maret, lolos langsung ke Piala Dunia. Piala Afrika Wanita yang penuh kejutan itu berarti akan ada dua tim debutan di Brasil tahun lalu, setelah Aljazair dan Malawi mencapai empat besar. Aljazair sebelumnya tidak pernah lolos dari fase grup turnamen tersebut, sementara Malawi bahkan belum pernah tampil di Piala Afrika Wanita. Maroko dan Kamerun juga akan menuju Brasil musim panas mendatang. Kamerun membuat juara bertahan Nigeria mencatat hasil terburuk sepanjang keikutsertaannya di Piala Afrika Wanita dengan mengalahkan mereka di perempat-final.

Tim mana yang bisa menyusul lolos ke Piala Dunia Wanita 2027?

Tujuh tiket kualifikasi UEFA yang tersisa akan ditentukan pada akhir tahun ini. Tim-tim seperti Inggris, Swedia, Italia, Norwegia, dan Belanda harus melewati jalur play-off. Jalur itu dimulai pada jeda internasional Oktober dan berakhir pada periode pertandingan sepanjang November dan Desember. Satu tempat di play-off antarkonfederasi juga diperebutkan.

Tim terakhir yang lolos secara otomatis kemudian akan ditentukan melalui Kejuaraan Wanita CONCACAF, yang berlangsung pada November. Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Jamaika, Haiti, Panama, Kosta Rika, dan El Salvador akan bersaing dalam kejuaraan tersebut untuk memperebutkan empat tiket lolos otomatis dan dua tempat di play-off.

Play-off antarkonfederasi akan berlangsung pada Februari 2027 untuk menentukan tiga negara terakhir yang tampil di Piala Dunia Wanita di Brasil. Sebelum itu, Uzbekistan, China Taipei, Ekuador, Papua Nugini, Ghana, dan Afrika Selatan akan lebih dulu mengikuti fase pendahuluan play-off tersebut pada November dan Desember. Keenam tim masing-masing akan memainkan tiga pertandingan yang ditetapkan melalui undian unggulan pada Agustus. Dua tim teratas di klasemen akhir akan melaju ke fase terakhir play-off pada Februari 2027. Venezuela sudah memastikan tempat di fase terakhir tersebut dan akan disusul dua negara CONCACAF serta satu negara UEFA.

Kapan Piala Dunia Wanita 2027 berlangsung?

Brasil akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2027, yang dijadwalkan dimulai pada 24 Juni 2027. Turnamen ini akan menggunakan delapan stadion di delapan kota berbeda, termasuk Stadion Maracana yang ikonik di Rio de Janeiro, tempat final Piala Dunia Wanita 2027 akan digelar pada 25 Juli. Undian fase grup akan berlangsung pada 11 Desember 2026, ketika semua kecuali tiga dari 32 tim peserta sudah diketahui.

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