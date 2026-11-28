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Frank Lampard mengakui “tim yang lebih baik menang” setelah Coventry kalah 3-0 dari Leeds di Elland Road pada Sabtu. Gol Dominic Calvert-Lewin dan dua gol Sean Longstaff memastikan kekalahan timnya. Pelatih Coventry itu kecewa dengan cara timnya kebobolan, tetapi menegaskan hasil tersebut tidak akan menentukan perjalanan mereka musim ini. Ia kini mengalihkan perhatian ke laga kandang melawan Ipswich pada Selasa.

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Lampard akui Leeds lebih unggul

Lampard mengakui “tim yang lebih baik menang” setelah Coventry kalah 3-0 dari Leeds di Elland Road. Berbicara kepada BBC Match of the Day, ia mengatakan: “Tim yang lebih baik menang, itu jelas. Sisi positifnya, kami jarang bermain seperti itu musim ini, mungkin saat menghadapi Arsenal pada pertandingan pertama.”

Calvert-Lewin, yang baru-baru ini menandatangani kontrak baru , membuka keunggulan lima menit sebelum turun minum. Longstaff menambah gol kedua tepat menjelang jeda, lalu memastikan kemenangan pada pertengahan babak kedua. Hasil itu mengangkat Leeds ke posisi keenam, sementara Coventry hanya unggul tiga poin dari zona degradasi.

Pelatih Coventry kecewa dengan gol-gol yang kebobolan

“Dalam beberapa pertandingan terakhir, kami menunjukkan daya saing dan energi yang kuat. Hari ini kami tidak mencapai level itu, sementara Leeds tampil maksimal dan merupakan tim yang sangat bagus,” lanjut Lampard.

Ia menambahkan: “Kedua gol [pada babak pertama] mengecewakan bagi kami. Anda tidak bisa membiarkan Dominic Calvert-Lewin leluasa masuk begitu saja. Datang ke sini dan mendominasi bukan hal mudah. Ini mengecewakan, tetapi saya tahu betapa besar usaha para pemain. Leeds sudah berada di liga ini selama beberapa tahun dan berada dalam fase yang berbeda.”

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Performa tandang kian mengkhawatirkan

Kekalahan itu menjadi kepulangan yang menyakitkan ke Elland Road bagi Lampard. Tim Derby yang ia tangani pernah menyingkirkan Leeds dari semi-final play-off Championship pada 2019 setelah skandal Spygate. Coventry kini baru memenangi satu dari enam pertandingan tandang mereka di liga musim ini, yakni melawan Nottingham Forest.

Namun, Lampard menegaskan hasil buruk itu tidak akan menggagalkan perjalanan tim yang baru promosi tersebut. “Pertandingan seperti ini bisa terjadi. Apakah ini akan menentukan musim kami? Tidak. Namun, respons kami dalam pertandingan-pertandingan mendatang penting, dan penting bagi kami untuk belajar dari kekalahan ini,” katanya.

Laga melawan Ipswich kini krusial

Coventry kembali ke CBS Arena pada Selasa untuk menghadapi Ipswich, dan Lampard menyadari pentingnya pertandingan itu. “Berikutnya kami menghadapi Ipswich. Pertandingan seperti itulah yang akan menentukan musim kami,” katanya.