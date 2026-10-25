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Andoni Iraola akhirnya meraih kemenangan pertamanya di Premier League di Anfield sebagai manajer Liverpool setelah membawa timnya menang meyakinkan 2-0 atas Brighton yang tengah tampil impresif. Hasil ini memperpanjang rentetan kemenangan Liverpool menjadi empat pertandingan di semua kompetisi sekaligus semakin mengukuhkan filosofi pelatih asal Basque itu di Merseyside.

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Iraola puji semangat kebersamaan di Anfield

Iraola mengungkapkan rasa bangganya yang luar biasa setelah menyaksikan Liverpool meraih kemenangan kandang pertama mereka di Premier League musim ini. Liverpool mendominasi sejak awal, naik ke posisi keempat klasemen dan hanya terpaut satu poin dari Brighton. Kemenangan itu terasa semakin berarti karena menjadi kekalahan kedua bagi Brighton dalam 13 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Meski kalah, Brighton tetap mempertahankan posisi ketiga di Premier League.

“Sangat senang. Kami membutuhkan kemenangan ini di kandang dan merayakannya bersama para pendukung. Penampilan yang sangat bagus,” kata Iraola kepada Sky Sports setelah pertandingan. “Kami memulai laga dengan sangat agresif dan membutuhkan awal seperti ini karena belakangan kami kerap tertinggal lebih dulu. Terutama saat menghadapi tim yang penuh kepercayaan diri seperti Brighton, kami sangat fokus untuk memulai dengan baik dan mencetak gol lebih dulu. Untungnya, kami berhasil melakukannya.” Kemenangan ini menjadi titik balik penting bagi pelatih asal Spanyol tersebut, yang sebelumnya hanya pernah meraih kemenangan kandang di kompetisi piala.

Ketika ditanya apakah gagasan taktiknya akhirnya mulai berjalan sesuai harapan bersama tim, Iraola menyambutnya dengan optimistis, tetapi tetap menyadari tantangan di depan. “Ini kemenangan keempat berturut-turut, rasanya menyenangkan. Kami harus terus melangkah, masih ada poin yang harus kami kejar, tetapi saya menyukai banyak hal. Para pemain tampil bagus, mereka saling membantu, kami bermain bersama sebagai satu kesatuan. Penampilan beberapa pemain bisa lebih baik atau lebih buruk, tetapi hari ini kami tampil sebagai tim yang bisa dipercaya.”

Kabar cedera Wirtz membawa kelegaan

Meski meraih hasil positif, kekhawatiran muncul ketika Florian Wirtz harus ditarik keluar pada menit ke-65. Pemain internasional Jerman itu, yang berperan penting dalam terciptanya gol pembuka, tampak mengalami benturan pada pergelangan kaki setelah bertabrakan. Namun, dalam komentarnya seusai pertandingan, sang pengatur serangan segera meredakan kekhawatiran bahwa ia akan absen lama.

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“Saya rasa akan baik-baik saja, tidak terlalu parah,” ujar Wirtz ketika ditanya mengenai seberapa serius masalah tersebut. “Saya belum tahu banyak. Kami masih harus memeriksanya, tetapi saya rasa pemulihannya tidak akan lama.”

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Menanggapi kritik dan menemukan performa terbaik

Iraola menjelaskan lebih lanjut pergantian tersebut dan mengisyaratkan bahwa keputusan itu terutama diambil sebagai langkah pencegahan. “Ia harus meninggalkan lapangan karena pergelangan kakinya sedikit terkilir. Kelihatannya tidak terlalu serius, tetapi kami bermain setiap tiga hari, jadi kami harus melihat kondisi sebenarnya,” jelas sang pelatih. “Saya bahkan tidak tahu apakah ini bisa disebut cedera. Pergelangan kakinya terkilir dan saat itu terasa sakit, sementara ia tidak merasa 100 persen fit. Kami memutuskan memasukkan Trey (Nyoni) dan ia tampil bagus.”

Wirtz juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menanggapi sorotan belakangan ini terhadap kontribusinya pada awal musim. Dengan satu gol dan tiga assist dalam empat penampilan terakhirnya, gelandang tersebut merasa telah menjawab keraguan para pengkritiknya di lapangan. “Mungkin saya memang orang yang menarik!” candanya mengenai perhatian media. “Saya hanya bermain sepakbola. Jika orang ingin membicarakan atau menilai saya, itu urusan mereka. Saya tidak berfokus pada hal itu. Saya hanya ingin bermain sepakbola dan tidak bisa berbuat lebih [dari itu].”

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Ketajaman Liverpool menghukum Brighton sejak awal

Pertandingan itu sendiri ditentukan oleh rentetan empat menit yang menggelegar pada babak pertama dan membuat Brighton terguncang. Liverpool unggul pada menit ke-17 ketika tembakan Wirtz yang mengarah ke gawang mengalami pembelokan arah yang signifikan setelah mengenai Pascal Gross, sehingga kiper tak berdaya.

Sebelum Brighton sempat menata kembali permainan, Bradley Barcola menunjukkan aksi brilian di sayap kanan, melewati pemain yang menjaganya dengan kecepatan dan ketepatan. Umpan silangnya yang terukur menemui Alexander Isak, yang menuntaskannya dengan tendangan voli terkontrol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Itu merupakan gol keenam Isak musim ini, yang menegaskan pentingnya peran sang penyerang dalam skema serangan Iraola.