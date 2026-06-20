Tim Turki memiliki pendapat yang tegas mengenai pelatih nasional Vincenzo Montella setelah tersingkir secara memalukan di Piala Dunia

Para pemain timnas Turki telah meminta maaf kepada rakyat Turki setelah tersingkir secara memalukan dari Piala Dunia. Kekalahan 0-1 dari Paraguay menandai berakhirnya impian Piala Dunia bagi tim asuhan pelatih kepala Vincenzo Montella.

Pertandingan melawan Paraguay bagi Turki seolah-olah menjadi ulangan dari pertandingan grup pertama melawan Australia (kalah 2-0). Lawan bermain dengan formasi pertahanan yang rapat, sehingga bahkan dengan kreativitas pemain seperti Arda Güler dan Kenan Yildiz, tidak ada celah yang dapat ditemukan. Oleh karena itu, negara ini pun berduka mendalam setelah tersingkir dari Piala Dunia.

“Kami tidak berhasil, kami telah gagal,” kata Güler yang kecewa, yang sebelumnya sangat diandalkan. “Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melupakan turnamen ini sepanjang karier saya di tim nasional. Kami sangat sedih, kami malu. Kami meminta maaf kepada semua pendukung kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki diri di turnamen-turnamen mendatang.”

Setelah pertandingan, di Turki muncul kritik terutama terhadap pelatih kepala, Montella. Namun, tim Turki tidak mau mendengar hal itu. “Tidak ada gunanya menyalahkan seseorang. Kami semua bersalah,” kata Merih Demiral. “Kami menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada seluruh rakyat kami. Kami sangat menyesal telah membuat mereka kecewa. Saya meminta maaf kepada seluruh rakyat Turki.”

Hakan Çalhanoglu juga menyadari bahwa tim secara keseluruhan telah gagal. “Kami melepaskan tembakan, tapi bola tidak masuk. Sayang sekali. Mereka hanya punya satu peluang dan itu berhasil. Ini adalah pengalaman yang berharga bagi semua orang. Kita boleh bangga pada diri sendiri, karena kita tidak datang ke sini begitu saja. Lihatlah sejauh mana kita telah melangkah... Masih ada turnamen-turnamen lain yang menanti kita.”

Kerem Aktürkoglu bahkan ingin memberikan pujian kepada tim, termasuk Montella. “Kami lah yang membawa Piala Dunia kembali ke sini setelah 24 tahun, dan pelatih kami adalah salah satu arsiteknya. Kami menyadari ekspektasi tersebut, tapi kami tidak bisa memenuhinya. Kritik itu wajar. Seharusnya kami finis sebagai juara grup. Saya bangga pada rekan-rekan setim saya atas usaha mereka.”

Kiper Ugurcan Çakir, sama seperti yang lain, menyampaikan permohonan maafnya dan tidak menyalahkan siapa pun. “Kami ingin membuat negara ini bangga, tetapi itu tidak berhasil. Ekspektasi sangat tinggi dan kami tidak berhasil memenuhinya! Saya juga meminta maaf kepada para penonton. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang pertandingan ini. Rekan-rekan setim saya sangat ingin menang, kami telah berjuang keras untuk itu.”