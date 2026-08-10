Tim-tim yang lolos ke Piala Dunia Wanita 2027: Daftar lengkap negara yang akan bermain di turnamen di Brasil

Spanyol akan menjadi juara bertahan di Piala Dunia Wanita 2027 , dengan La Roja berupaya mempertahankan gelar besar pertama dalam sejarah mereka dengan kembali berjaya di Brasil musim panas mendatang. Inggris menjadi runner-up di Australia pada 2023 dan, setelah mengalahkan Spanyol di final Kejuaraan Eropa pada 2025, Inggris akan kembali menjadi penantang serius untuk trofi pada 2027, dengan Amerika Serikat dan Jepang juga termasuk di antara favorit awal.

Namun terlebih dahulu, negara-negara tersebut harus lolos ke turnamen. Selain tuan rumah Brasil, Jepang adalah satu dari 17 negara yang sudah melakukannya, bersama tuan rumah bersama dan semifinalis 2023 Australia, dan masih banyak tim lain yang akan menyusul mengamankan tempat mereka dalam beberapa hari, pekan, dan bulan ke depan.

UEFA memiliki 11 slot di turnamen ini, dengan AFC dipastikan mendapat enam wakil dan CONCACAF serta CAF setidaknya empat. Di sisi lain, tiga rival Brasil dari CONMEBOL akan bergabung dengan sang tuan rumah di turnamen ini dan ada pula satu slot untuk OFC. Setelah itu, ada tiga tempat yang diperebutkan di play-off antarkonfederasi, yang akan rampung pada Februari 2027.

Jadi, negara mana saja yang sudah memastikan tempat di Piala Dunia Wanita 2027? Dan tim mana yang bisa menjadi berikutnya untuk mengamankan kelolosan? GOAL punya semua yang perlu Anda ketahui tentang jalan menuju Brasil...

Tim mana saja yang lolos ke Piala Dunia Wanita 2027?

Tim Konfederasi Lolos pada Brasil CONMEBOL Tuan rumah Australia AFC 13 Maret 2026 Tiongkok AFC 14 Maret 2026 Korea Selatan AFC 14 Maret 2026 Jepang AFC 15 Maret 2026 Filipina AFC 19 Maret 2026 Korea Utara AFC 19 Maret 2026 Selandia Baru OFC 15 April 2026 Jerman UEFA 5 Juni 2026 Argentina CONMEBOL 5 Juni 2026 Kolombia CONMEBOL 5 Juni 2026 Denmark UEFA 9 Juni 2026 Prancis UEFA 9 Juni 2026 Spanyol UEFA 9 Juni 2026 Aljazair CAF 8 Agustus 2026 Maroko CAF 8 Agustus 2026 Kamerun CAF 9 Agustus 2026 Malawi CAF 9 Agustus 2026

Selain keikutsertaan otomatis Brasil sebagai tuan rumah, slot kualifikasi pertama untuk Piala Dunia Wanita 2027 diperebutkan di Piala Asia Wanita AFC 2026 pada Maret, saat enam wakil pasti dari konfederasi Asia ditentukan. Lolos ke semifinal menjamin satu tempat di Piala Dunia dan karena itu Australia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang semuanya mengamankan tempat mereka lewat kemenangan di perempat-final.

Empat tim yang kalah di fase delapan besar kemudian bertanding dalam dua laga play-off, dengan para pemenang lolos ke Piala Dunia dan yang kalah maju ke play-off antarkonfederasi. Filipina mengamankan tiket ke Brasil dengan mengalahkan Uzbekistan, sementara Korea Utara menang atas Chinese Taipei.

Selandia Baru bergabung dalam daftar tim yang lolos ke Piala Dunia pada April, berkat kemenangan tipis 1-0 atas Papua Nugini di putaran ketiga dan terakhir kualifikasi dari OFC. Lawan yang mereka kalahkan itu akan bergabung dengan Uzbekistan dan Chinese Taipei di play-off antarkonfederasi tahun depan.

Jerman menjadi negara Eropa pertama yang memesan tiket ke Brasil, ketika mereka mengalahkan Norwegia 2-0 pada awal Juni untuk memenangi grup kualifikasi mereka dengan satu laga tersisa. Inggris seharusnya bergabung dengan mereka pada malam yang sama andai terhindar dari kekalahan di Spanyol, tetapi kekalahan telak 4-0 membuat La Roja, juara dunia bertahan, berada di posisi terdepan, dengan mereka, Denmark, dan Prancis merebut tiga slot kualifikasi otomatis UEFA yang tersisa beberapa hari kemudian.

Wakil pertama CONMEBOL, selain tuan rumah Brasil, juga dipastikan pada awal Juni. Meski ditahan imbang Peru 1-1 dengan hasil mengecewakan, tempat Argentina di turnamen dipastikan setelah mereka membangun keunggulan empat poin di dua besar klasemen Nations League, sementara kemenangan 1-0 atas Uruguay bagi Kolombia yang memuncaki klasemen mengamankan tempat mereka di turnamen. Itu adalah dua slot kualifikasi otomatis yang tersedia, dengan Venezuela dan Ekuador menuju tempat play-off antarkonfederasi setelah masing-masing finis di peringkat ketiga dan keempat.

Wakil Afrika mulai bermunculan pada Agustus, di Women's Africa Cup of Nations yang tertunda. Tim yang mencapai semifinal turnamen tersebut, yang awalnya dijadwalkan berlangsung pada Maret, lolos langsung ke Piala Dunia dan WAFCON yang penuh kejutan berarti akan ada dua debutan di Brasil tahun lalu, setelah Aljazair dan Malawi mencapai empat besar. Aljazair belum pernah lolos dari fase grup di turnamen itu, sementara Malawi bahkan belum pernah tampil di WAFCON sebelumnya. Maroko dan Kamerun, yang terakhir membuat juara bertahan Nigeria mencatat WAFCON terburuk sepanjang sejarah mereka dengan mengalahkan mereka di perempat-final, juga akan menuju Brasil musim panas mendatang.

Tim mana yang bisa lolos berikutnya ke Piala Dunia Wanita 2027?

Tujuh slot kualifikasi UEFA yang tersisa akan dipastikan akhir tahun ini, dengan tim seperti Inggris, Swedia, Italia, Norwegia, dan Belanda semuanya harus melewati jalur play-off. Itu akan dimulai pada jeda internasional Oktober dan berakhir pada periode yang berlangsung sepanjang November dan Desember, dengan juga ada satu tempat di play-off antarkonfederasi yang diperebutkan.

Kualifikasi otomatis terakhir kemudian akan datang dari CONCACAF W Championship, yang digelar pada November 2026. Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Jamaika, Haiti, Panama, Kosta Rika, dan El Salvador akan bersaing di kejuaraan kontinental tersebut, tempat empat slot kualifikasi otomatis dan dua slot play-off Piala Dunia akan diperebutkan.

Play-off antarkonfederasi akan berlangsung pada Februari 2027 untuk menentukan tiga negara terakhir yang akan tampil di Piala Dunia Wanita di Brasil. Uzbekistan, Chinese Taipei, Venezuela, Ekuador, dan Papua Nugini sejauh ini sudah dipastikan tampil di turnamen itu. Dua negara CAF, dua negara CONCACAF, dan dua negara UEFA akan bergabung dengan mereka, dengan identitas mereka akan dipastikan sebelum akhir tahun.

Kapan Piala Dunia Wanita 2027 digelar?

Brasil akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2027, yang dijadwalkan dimulai pada 24 Juni 2027. Delapan venue berbeda di delapan kota berbeda akan digunakan di turnamen tersebut, termasuk Stadion Maracana yang ikonik di Rio de Janeiro. Final Piala Dunia Wanita 2027 akan berlangsung pada 25 Juli 2027. Tanggal lebih lanjut terkait berbagai fase turnamen akan dikonfirmasi pada waktunya, dengan detail pengundian resmi fase grup juga masih akan diumumkan.

Saat tim-tim yang lolos ke Piala Dunia Wanita 2027 mulai terbentuk, antusiasme pun meningkat untuk turnamen yang menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Penggemar sepakbola wanita dapat terlibat lebih jauh dengan kompetisi ini dengan menggunakan kode bonus bet365. Kode ini menawarkan bonus menarik, yang memungkinkan penggemar memasang taruhan strategis pada hasil turnamen, dinamika tim, dan performa pemain, sehingga menghadirkan pengalaman menonton dan bertaruh yang menarik serta lebih kaya seiring perjalanan menuju 2027 berlanjut.

Tautan terkait