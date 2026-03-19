Tim-tim yang lolos ke Piala Dunia Wanita 2027: Daftar lengkap negara-negara yang akan berlaga di turnamen di Brasil

Spanyol akan tampil sebagai juara bertahan di Piala Dunia Wanita 2027 , dengan La Roja bertekad mempertahankan gelar juara besar pertama mereka dengan kembali menjuarai turnamen di Brasil musim panas mendatang. Inggris menjadi runner-up di Australia pada 2023 dan, setelah mengalahkan Spanyol di final Kejuaraan Eropa 2025, The Lionesses akan menjadi pesaing serius untuk trofi tersebut lagi pada 2027, dengan Amerika Serikat dan Jepang juga termasuk di antara tim-tim unggulan awal.

Namun, terlebih dahulu, negara-negara ini harus lolos ke turnamen. Selain tuan rumah Brasil, Jepang adalah salah satu dari empat negara yang telah lolos, bersama dengan tuan rumah bersama 2023 dan semifinalis Australia, dan banyak tim lain akan bergabung dengan mereka dalam memastikan tempat mereka dalam beberapa hari, minggu, dan bulan ke depan.

UEFA memiliki 11 slot di turnamen ini, dengan AFC dijamin memiliki enam wakil, sementara CONCACAF dan CAF masing-masing setidaknya empat. Di tempat lain, tiga dari rival Brasil di CONMEBOL akan bergabung dengan tuan rumah di turnamen ini, dan ada satu slot untuk OFC. Tiga tempat lainnya akan diperebutkan melalui babak play-off antar-konfederasi, yang akan selesai pada Februari 2027.

Jadi, negara mana saja yang sudah memastikan tempatnya di Piala Dunia Wanita 2027? Dan tim mana yang mungkin akan menjadi yang berikutnya untuk memastikan kualifikasi? GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang perjalanan menuju Brasil...

Tim mana saja yang telah lolos ke Piala Dunia Wanita 2027?

Tim Konfederasi Lolos pada Brasil CONMEBOL Tuan Rumah Australia AFC 13 Maret 2026 Tiongkok AFC 14 Maret 2026 Korea Selatan AFC 14 Maret 2026 Jepang AFC 15 Maret 2026 Filipina AFC 19 Maret 2026 Korea Utara AFC 19 Maret 2026

Selain Brasil yang otomatis lolos sebagai tuan rumah, slot kualifikasi pertama untuk Piala Dunia Wanita 2027 diperebutkan pada Piala Asia Wanita AFC 2026 pada bulan Maret, di mana enam wakil yang dijamin dari konfederasi Asia akan ditentukan. Lolos ke semifinal menjamin satu tempat di Piala Dunia, sehingga Australia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang semuanya mengamankan tempat mereka dengan kemenangan di perempat final.

Empat tim yang kalah dari delapan pertandingan tersebut kemudian bertanding dalam dua pertandingan play-off pada 19 Maret, dengan dua pemenang akan lolos ke Piala Dunia dan dua yang kalah akan maju ke babak play-off antar-konfederasi. Filipina memastikan tiket mereka ke Brasil dengan mengalahkan Uzbekistan, sementara Korea Utara menang atas Chinese Taipei.

Tim mana saja yang dapat lolos ke Piala Dunia Wanita 2027?

Proses kualifikasi CAF semula dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026, bersamaan dengan Piala Afrika. Namun, turnamen tersebut diundur ke musim panas dengan pemberitahuan yang sangat mendadak, sehingga negara-negara Afrika yang akan berlaga di Piala Dunia akan ditentukan pada Agustus. Dengan demikian, tim-tim berikutnya yang lolos ke Piala Dunia Wanita 2027 akan berasal dari OFC pada April 2026. Selandia Baru, Fiji, Papua Nugini, dan Samoa Amerika akan bertanding dalam babak gugur satu leg untuk menentukan siapa yang akan lolos langsung ke turnamen di Brasil, sedangkan runner-up akan maju ke babak play-off antar-konfederasi.

Perwakilan dari CONMEBOL dan UEFA akan mulai berpartisipasi pada bulan Juni. Dua tim teratas di Liga Bangsa-Bangsa Wanita CONMEBOL akan lolos secara otomatis ke Piala Dunia, sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan menuju babak play-off antar-konfederasi. Di Eropa, empat pemenang grup Liga A dalam kompetisi kualifikasi UEFA akan langsung lolos ke Piala Dunia, sementara 32 tim akan bertanding dalam dua putaran pertandingan dua leg pada akhir tahun ini untuk menentukan tujuh negara terakhir yang akan berangkat ke Brasil dan satu wakil UEFA di babak play-off antar-konfederasi.

Kualifikasi otomatis terakhir akan berasal dari Kejuaraan Wanita CONCACAF, yang akan digelar pada November 2026. Amerika Serikat dan Kanada adalah dua tim yang telah dipastikan berpartisipasi di kejuaraan kontinental tersebut sejauh ini, dengan kualifikasi akan berakhir pada April untuk menentukan enam negara CONCACAF lainnya yang akan bersaing memperebutkan slot otomatis ke Piala Dunia.

Babak play-off antar-konfederasi akan berlangsung pada Februari 2027 untuk menentukan tiga negara terakhir yang akan bertanding di Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil.

Kapan Piala Dunia Wanita 2027 akan digelar?

Brasil akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2027, yang dijadwalkan akan dimulai pada 24 Juni 2027. Delapan venue berbeda di delapan kota berbeda akan digunakan dalam turnamen ini, termasuk Stadion Maracana yang ikonik di Rio de Janeiro. Final Piala Dunia Wanita 2027 akan digelar pada 25 Juli 2027. Tanggal-tanggal selanjutnya terkait berbagai tahap turnamen akan dikonfirmasi pada waktunya, sementara rincian mengenai undian fase grup resmi juga masih akan diumumkan.

Tautan terkait