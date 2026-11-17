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Laga-laga matchday keempat Kualifikasi Piala Afrika 2027 telah rampung dengan catatan gemilang dari Maroko, sementara tim-tim Arab lainnya secara mengejutkan tersandung, kecuali Komoro.

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Pertandingan matchday keempat di 12 grup digelar selama dua hari, Senin dan Selasa, dengan tensi yang tinggi.

Sudan Kalah Telak, Somalia Tersandung

Pada hari pertama, hanya satu tim Arab yang memainkan laga matchday keempat, yakni Sudan, yang menelan kekalahan telak dari Senegal.

Sudan kalah dengan skor 4-2 dan terpuruk di dasar klasemen Grup 10 dengan 3 poin, sedangkan Senegal memimpin klasemen dengan 10 poin.

Somalia juga kalah dari Ghana dengan skor 1-0 sehingga berada di posisi terbawah Grup 3 tanpa poin, sementara Ghana menempati peringkat ketiga dengan enam poin.

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Hari Kedua: Hasil Mengecewakan bagi Tim-Tim Arab

Sebanyak tujuh tim Arab bertanding pada Selasa dengan hasil yang secara umum kurang memuaskan.

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Mesir bermain imbang tanpa gol di kandang Malawi dan kehilangan dua poin penting. Mesir kini menempati posisi kedua Grup 2 dengan 8 poin, di belakang Angola yang mengoleksi 10 poin, sedangkan Malawi berada di bawah keduanya dengan empat poin.

Libya dan Tunisia bermain imbang 1-1 sehingga masing-masing tim meraih satu poin.

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Libya menempati posisi runner-up Grup 8 dengan 4 poin, di belakang Uganda yang mengumpulkan enam poin, sementara Tunisia berada di posisi terbawah dengan 3 poin. Hasil imbang ini pun mengecewakan bagi kedua tim.

Aljazair menelan kekalahan telak 3-0 di kandang Togo. Meski tetap berada di puncak klasemen, Aljazair kini hanya mengoleksi 7 poin, unggul satu poin atas Togo dan dua poin atas Zambia.

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Rentetan hasil buruk berlanjut setelah Mauritania kalah 3-1 dari Burkina Faso. Tim Arab tersebut menempati peringkat ketiga Grup 6 dengan 3 poin dan tersingkir dari persaingan menuju putaran final.

Maroko dan Komoro Terhindar dari Hasil Buruk

Maroko dan Komoro menjadi satu-satunya tim Arab yang meraih kemenangan pada matchday ini.

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Maroko menang 1-0 atas Niger di kandang lawan sehingga memuncaki Grup 1 dengan 12 poin dan lolos ke putaran final dengan rekor sempurna.

Kemenangan Maroko dipastikan lewat gol tunggal Abdellah Ouazane pada menit ke-22. Ia memanfaatkan umpan apik dari Brahim Diaz dan membawa tuan rumah unggul dalam laga yang tidak mudah melawan Niger. Niger berusaha membalas, tetapi tidak mampu menjebol gawang lawan sepanjang pertandingan.

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Maroko mengawali kiprah mereka dengan kemenangan 2-0 atas Gabon, lalu mengulangi skor yang sama saat menghadapi Lesotho, sebelum meraih kemenangan besar 5-1 atas Niger. Mereka kembali menundukkan lawan yang sama dengan skor 1-0 pada matchday keempat dan mempertahankan rekor sempurna.

Sementara itu, Komoro meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Kongo.

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Komoro menempati posisi runner-up Grup 7 dengan 7 poin, di belakang pemimpin klasemen Kamerun yang mengoleksi 10 poin, sedangkan Namibia berada di bawah keduanya dengan 3 poin. Hasil ini membuat tim Arab tersebut semakin dekat dengan tiket ke Piala Afrika.