Tim Terbaik Tahun Ini versi Voetbalzone: PSV mendominasi setelah musim Eredivisie yang penuh kontroversi

Musim 2025/26 telah berakhir. PSV berhasil menjadi juara nasional untuk ketiga kalinya berturut-turut, sementara Feyenoord juga berhasil lolos ke Liga Champions meski dengan susah payah. Tim redaksi Voetbalzone telah menyusun daftar pemain terbaik dari Eredivisie!

Semua pemain harus memiliki setidaknya 1.800 menit bermain (dua puluh pertandingan penuh) untuk memenuhi syarat masuk ke dalam Tim Terbaik Tahun Ini VZ. Selain itu, redaksi kami juga memilih sebelas pemain cadangan yang juga layak mendapatkan penghargaan.

Di bawah mistar gawang ada Joël Drommel. Kiper Sparta yang dipinjam dari PSV ini berhasil mencatatkan sebelas clean sheet. Bart van Rooij yang sangat konsisten menempati posisi bek kanan. Jerdy Schouten (PSV), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), dan Mauro Júnior (PSV) melengkapi barisan pertahanan yang solid.

Di lini tengah, Voetbalzone memilih Darko Nejasmic dan Joey Veerman sebagai gelandang pengatur, di belakang Pemain Terbaik Tahun Ini: Ismael Saibari. Pemain internasional Maroko ini mencetak lima belas gol dan delapan assist musim ini.

Di lini depan, tim ini memiliki daya serang yang kuat dengan sayap kanan dadakan Guus Til (PSV), Ayase Ueda (Feyenoord), dan Mika Godts (Ajax). Pelatih Telstar, Anthony Correia, terpilih oleh para editor kami sebagai Pelatih Terbaik Tahun Ini.

Tim Terbaik VZ Tahun Ini: Joël Drommel (Sparta Rotterdam); Bart van Rooij (FC Twente), Jerdy Schouten (PSV), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Mauro Júnior (PSV); Darko Nejasmic (NEC Nijmegen), Ismael Saibari (PSV), Joey Veerman (PSV); Guus Til (PSV), Ayase Ueda (Feyenoord), Mika Godts (Ajax).

Pemain cadangan: Gonzalo Crettaz (NEC Nijmegen); Youri Baas (Ajax), Dies Janse (FC Groningen), Mats Rots (FC Twente), Souffian El Karouani (FC Utrecht); Kodai Sano (NEC Nijmegen), Sven Mijnans (AZ Alkmaar), Tjaronn Chery (NEC Nijmegen); Anis Hadj Moussa (Feyenoord) dan Jacob Trenskow (sc Heerenveen), Troy Parrott (AZ Alkmaar).