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Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) pada Kamis ini mengumumkan susunan tim terbaik pekan kelima fase liga Liga Champions musim 2026/2027, yang berisi 11 pemain dari 10 klub berbeda.

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Dua pemain Real Madrid, Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, tampil menonjol dalam susunan tersebut, bersama winger Barcelona, Anthony Gordon.

Tim Pengamat Teknis UEFA memilih para pemain berdasarkan penilaian atas performa tim dan pemain yang tampil dalam pertandingan pekan ini, dengan dukungan unit analisis pertandingan milik UEFA di kota Nyon, Swiss.

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Di posisi penjaga gawang, terpilih kiper Liverpool asal Brasil, Alisson Becker, setelah tampil gemilang melawan Club Brugge. Ia melakukan lima penyelamatan dan membantu timnya mencatat nirbobol, sekaligus menciptakan salah satu gol lewat umpan panjang kepada Alexander Isak dalam laga yang berakhir dengan kemenangan Liverpool 3-0.

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Di lini belakang, ada Mario Hermoso dari Roma, bersama Logan Costa dari Villarreal dan Nathan Ngoy dari Lille.

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Hermoso mencetak gol pembuka Roma ke gawang Paris Saint-Germain dalam laga yang berakhir imbang 2-2.

Pemain asal Spanyol itu juga unggul dalam duel dan merebut bola sebanyak 11 kali.

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Sementara itu, Costa menjadi salah satu pilar pertahanan Villarreal saat tim tersebut mencatat nirbobol pertamanya di fase liga Liga Champions musim ini, ketika menaklukkan wakil Ceko, Slavia Praha, dengan skor 1-0.

Adapun Ngoy berperan dalam kebangkitan Lille melawan Bayern Munich hingga meraih kemenangan mengejutkan 2-1, setelah memberikan assist untuk gol penyama kedudukan yang dicetak penyerang Ayase Ueda.

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Di lini tengah, UEFA memilih gelandang Inter Milan asal Italia, Nicolo Barella, bintang Como asal Spanyol, Luis Milla, dan pemain Manchester City asal Prancis, Rayan Cherki, bersama Jude Bellingham dari Real Madrid.

Barella turut berkontribusi dalam kemenangan Inter Milan atas Stuttgart 2-0, sedangkan Milla mencetak gol kemenangan Como atas AEK Athens 1-0, yang menjadi gol pertamanya di Liga Champions.

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Cherki tampil impresif melawan Napoli dan mencetak gol yang menyelamatkan Manchester City dari kekalahan dengan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ia juga melepaskan 47 umpan di sepertiga akhir lapangan, jumlah tertinggi di antara para pemain pada pekan ini.

Bellingham menjadi salah satu bintang kebangkitan Real Madrid melawan Eindhoven. Ia mencetak satu gol dan satu assist dalam kemenangan 5-1, meski baru masuk sebagai pemain pengganti di awal babak kedua.

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Di lini depan, susunan tersebut menampilkan bintang Real Betis asal Kolombia, Cucho Hernandez, yang mencetak dua gol dalam kemenangan 2-0 atas wakil Slovakia, Slovan Bratislava. Ia ditemani Kylian Mbappe, yang mencetak dua gol dalam kemenangan Real Madrid atas Eindhoven, serta penyerang Barcelona, Anthony Gordon, yang juga mencetak dua gol dalam kemenangan 4-1 atas wakil Azerbaijan, Sabah.

Dengan demikian, Real Madrid menjadi satu-satunya klub yang menempatkan dua pemain dalam tim terbaik, sementara sembilan tempat lainnya terbagi untuk sembilan klub berbeda.