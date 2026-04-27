Tim Terbaik Pekan Ini versi Voetbalzone: Ajax, Feyenoord, dan PSV menyumbangkan pemain

Putaran ke-31 VriendenLoterij Eredivisie telah usai. Ketiga tim papan atas tradisional berhasil meraih kemenangan, sementara FC Twente dan NEC (1-1) berbagi poin di Enschede. Inilah para pemain terbaik akhir pekan ini!

Berkat kemenangan yang relatif mudah dari Ajax, Feyenoord, dan PSV, Youri Baas, Jordan Bos, Couhaib Driouech, Esmir Bajraktarevic, dan Mika Godts semuanya berhasil masuk ke dalam Tim Pekan Ini VZ. Yang terakhir ini mencetak gol terindah di putaran ke-31.

Sorotan

Sem van Duijn mencetak dua gol melawan Sparta Rotterdam (kemenangan 4-1), yang menggandakan total golnya musim ini. Pemain sayap berusia 22 tahun, yang bermain sebagai penyerang di Velsen-Zuid, tampak tak kenal lelah dan semakin efisien.

Lennard Hartjes yang bugar sebenarnya terlalu bagus untuk Excelsior. Sayangnya, gelandang berusia 23 tahun yang dididik oleh Feyenoord ini sangat rentan cedera. Untungnya, ia kembali bersinar di lini tengah tim Kralingers saat melawan FC Utrecht (kemenangan 5-0), di mana Derensili Sanches Fernandes mencuri perhatian.

Tim VZ Pekan Ini: Gonzalo Crettaz (NEC Nijmegen); Casper Widell (Excelsior), Youri Baas (Ajax), Jordan Bos (Feyenoord); Derensili Sanches Fernandes (Excelsior Rotterdam), Marcus Linday (sc Heerenveen), Lennard Hartjes (Excelsior Rotterdam), Couhaib Driouech (PSV); Esmir Bajraktarevic (PSV), Sem van Duijn (Telstar), Miks Godts (Ajax).