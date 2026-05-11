Tim Terbaik Pekan Ini dari Voetbalzone: beberapa pemain unggulan Eredivisie hampir bebas transfer

Putaran ke-33 VriendenLoterij Eredivisie telah usai. PSV dengan mudah mengalahkan Go Ahead Eagles (1-4), Feyenoord dan AZ berbagi poin di De Kuip (1-1), dan Ajax kalah di kandang sendiri dari FC Utrecht (1-2). Inilah para pemain terbaik akhir pekan ini!

Mike van der Hoorn (33), Boy Kemper (26), dan Kaj Sierhuis (28) tampil luar biasa akhir pekan lalu. Ketiga pemain asal Belanda ini memiliki kontrak yang akan berakhir, namun tampil gemilang di putaran ke-33. Klub mana yang akan merekrut mereka?

Sorotan

Jordy Clasie adalah pemain terbaik pada pertandingan Feyenoord melawan AZ pada Minggu sore. Gelandang berusia 34 tahun ini mengatur ritme permainan tim Alkmaar dan memberikan umpan matang kepada Troy Parrott.

Ivan Perisic (37 tahun) tampil luar biasa di Deventer mewakili juara nasional PSV. Terutama sundulannya, yang membawa tim asal Eindhoven itu unggul, menunjukkan kelasnya.

Tim Terbaik Pekan Ini versi VZ: Vasilios Barkas (FC Utrecht); Bart van Rooij (FC Twente), Thijmen Blokzijl (FC Groningen), Mike van der Hoorn (FC Utrecht), Boy Kemper (NAC Breda); Jordy Clasie (AZ), Paul Wanner (PSV), Thomas van den Belt (FC Twente); Tyrese Noslin (Telstar), Kaj Sierhuis (Fortuna Sittard), Ivan Perisic (PSV).