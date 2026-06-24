Tim terbaik pada putaran kedua Piala Dunia: Eloy Room, Cody Gakpo, dan Ayase Ueda termasuk di antara para pemain yang paling menonjol

Putaran kedua Piala Dunia pun telah usai. Banyak pemain bintang yang tampil gemilang membela negaranya, namun ada pula beberapa pemain yang secara mengejutkan menonjol. Voetbalzone merangkum para pemain paling menonjol untuk Anda dalam “Tim Terbaik Putaran Kedua” versi Voetbalzone.

Penjaga gawang ini mungkin tidak akan mengejutkan banyak orang. Eloy Room mencatatkan sejarah dalam laga Piala Dunia melawan Ekuador dengan menjadi bintang utama. Penjaga gawang berpengalaman ini melakukan tak kurang dari lima belas penyelamatan dan berperan penting dalam hasil bersejarah Curaçao: berkat hasil imbang 0-0, negara ini untuk pertama kalinya meraih satu poin di Piala Dunia.

Kiper berusia 37 tahun ini melihat formasi pertahanan tiga orang di depannya, yang terdiri dari Denzel Dumfries, Shojae Khalilzadeh, dan Chadi Riad. Di lini tengah, ada dua pemain yang menurut kami paling menonjol: Johan Manzambi dan Bruno Fernandes. Pemain pertama mencetak dua gol indah untuk Swiss dalam kemenangan 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Bruno Fernandes, yang mengenakan seragam Portugal, sekali lagi menunjukkan kelasnya dengan memberikan assist kepada Cristiano Ronaldo.

Posisi sayap ditempati oleh Mohamed Salah dan Cody Gakpo, yang keduanya berhasil mencetak gol untuk negara masing-masing. Hampir semua penyerang top berhasil tampil gemilang di babak kedua, sehingga sangat sulit menentukan siapa yang harus dimasukkan ke dalam tim. Deniz Undav, sebagai pemain pengganti, secara pribadi memastikan kebangkitan Jerman melawan Pantai Gading (2-1) dengan dua golnya dan berhasil mengamankan posisi sebagai penyerang bayangan.

Brian Brobbey, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Matheus Cunha, Mikel Oyarzabal, dan Jonathan David semuanya merupakan kandidat lain untuk salah satu dari dua posisi penyerang di Tim Terbaik VZ. Namun, pilihan akhirnya jatuh pada Ayase Ueda dan Erling Haaland. Penyerang Feyenoord ini tampil gemilang bersama Jepang dengan mencetak dua gol dan memberikan assist indah saat melawan Tunisia (4-0), sementara Haaland mencetak dua gol dengan cara yang menawan dalam kemenangan yang diraih dengan susah payah atas Senegal.

Tim Terbaik VZ untuk Putaran Ke-2: Room (Curaçao); Dumfries (Belanda), Khalilzadeh (Iran), Riad (Maroko); Manzambi (Swiss), Bruno Fernandes (Portugal); Salah (Mesir), Undav (Jerman), Gakpo (Belanda), Ueda (Jepang), Haaland (Norwegia).

Pemain Cadangan:Beiranvand (Iran), Mendes (Portugal), Muñoz (Kolombia), Floranus (Curaçao), Pina (Kap Verde), Messi (Argentina), Ronaldo (Portugal), David (Kanada), Cunha (Brasil), Brobbey (Belanda).



