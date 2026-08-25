Tim Terbaik Musim di Liga Primer: Arsenal dan Manchester City Mendominasi Pilihan Para Pemain

Asosiasi Pemain Profesional di Inggris secara resmi mengumumkan tim terbaik Liga Primer Inggris musim ini, dalam sebuah acara yang digelar pada Selasa malam di panggung "Opera House" di Manchester.

Tim ideal tersebut menunjukkan dominasi hampir mutlak dari dua kubu papan atas, Arsenal dan Manchester City, di mana daftar itu hanya menyisakan dua pemain saja dari luar kedua tim tersebut.

Arsenal, sang juara Liga Primer Inggris, meraih porsi terbesar dalam pemungutan suara para pemain dengan kehadiran 5 elemen dari skuad utamanya. Kiper asal Spanyol, David Raya, mengamankan tempatnya dalam tim ideal setelah memenangkan penghargaan "Sarung Tangan Emas" berkat menjaga gawangnya tetap bersih dalam 19 pertandingan.

Di depan Raya, hadir tiga elemen dari kuartet lini belakang yang membawa Arsenal ke podium juara; di mana Jurrien Timber bergabung dengan duet pertahanan kokoh Gabriel Magalhaes dan William Saliba.

Sebaliknya, lini pertahanan itu lengkap melalui Nico O'Reilly di posisi bek kiri, yang merupakan pemain pertama dari empat bintang yang mewakili Manchester City dalam tim tersebut.

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Para pemain di lini tengah lebih memilih satu bintang dari masing-masing tim yang menempati posisi pertama dan kedua, dengan kehadiran Declan Rice dari Arsenal dan Rayan Cherki dari Manchester City.

Bergabung dengan duet tersebut adalah kapten Manchester United, Bruno Fernandes, setelah musim luar biasa di mana ia memecahkan rekor pemain pemberi assist terbanyak dalam sejarah "Premier League" dengan 21 assist. Bintang asal Portugal itu memahkotai upayanya musim ini dengan meraih treble individu bersejarah; dengan memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Liga Primer Inggris, penghargaan Asosiasi Kritikus Olahraga, sebelum melengkapi penghormatan itu dengan memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Favorit Asosiasi Pemain Profesional.

Dari sisi lini depan, nama-nama penyerang Arsenal absen dari trio lini serang; karena suara condong kepada para pencetak gol terbanyak kompetisi.

Trio serang itu dipimpin oleh pemain asal Norwegia, Erling Haaland, top skor liga dengan koleksi 27 gol, bersama Igor Thiago penyerang Brentford yang mencetak 22 gol, dan pemain asal Ghana Antoine Semenyo pemilik 17 gol yang pindah pada pertengahan musim dari Bournemouth ke barisan Manchester City.