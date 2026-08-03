Winger Chelsea Mykhailo Mudryk dijadwalkan kembali bermain sepak bola pada musim depan setelah masa hukuman larangannya akibat pelanggaran aturan doping berakhir. Namun, pemain asal Ukraina itu kemungkinan besar tidak akan memainkan peran utama di Stamford Bridge pada musim 2026-27.

Menurut situs Foot Mercato, Chelsea telah menerima kenyataan bahwa tim mampu beradaptasi tanpa Mudryk, dan mereka kini mempertimbangkan untuk meminjamkannya guna membantunya mendapatkan kembali waktu bermain secara reguler.

Beberapa klub sudah menunjukkan ketertarikan untuk merekrut pemain berusia 25 tahun itu dengan status pinjaman, termasuk Strasbourg, yang berada dalam grup kepemilikan yang sama dengan Chelsea.

Meski sempat ada spekulasi bahwa Chelsea lebih memilih meminjamkannya ke Liga Primer Inggris untuk membantu Mudryk kembali menyesuaikan diri dengan tempo sepak bola Inggris, Chelsea cenderung mengirimnya ke Strasbourg.

Dengan demikian, tim Liga Prancis itu dapat menambahkan opsi serangan yang berpengalaman dan berbakat ke dalam skuadnya dalam beberapa pekan mendatang, saat Mudryk berupaya membangun kembali kariernya setelah masa sulit yang dilaluinya jauh dari lapangan.

Mudryk bergabung dengan Chelsea dari Shakhtar Donetsk pada Januari 2023, dan telah tampil dalam 73 pertandingan bersama klub, mencetak 11 gol serta memberikan 10 assist.

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