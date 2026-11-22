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Ruben Amorim memuji disiplin taktik skuad AC Milan setelah kemenangan dominan 5-1 atas Frosinone pada Minggu. Pelatih Milan itu yakin para pemainnya sepenuhnya percaya pada visinya seiring mereka terus menanjak di klasemen Serie A.

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Fleksibilitas taktik membuahkan hasil di San Siro

Pelatih AC Milan, Amorim, melontarkan pujian kepada para pemainnya setelah mereka melumat Frosinone lewat penampilan menyerang tanpa ampun. Kemenangan itu menjadi suntikan moral penting bagi Milan, yang memanfaatkan keputusan tim tamu beralih ke formasi 3-4-3 dengan penyerang palsu untuk lawatan ke San Siro. Pendekatan taktik Frosinone meninggalkan celah besar di lini belakang, yang dimanfaatkan Milan dengan sangat baik melalui serangan balik. Setelah gol bunuh diri Gabriele Calvani, Goncalo Ramos, Ardon Jashari, Alphadjo Cisse, dan Christian Pulisic turut mencetak gol untuk melengkapi penampilan dominan tersebut.

"Yang terpenting adalah kami punya rencana dalam pertandingan, dan tim percaya pada rencana itu," kata Amorim kepada DAZN Italia. "Anda mengenal Frosinone sebaik saya. Mereka selalu menekan penuh. Saya paham bahwa, dengan banyak poin yang mereka kumpulkan sebelum datang ke San Siro, mereka akan bermain sangat berani. Dengan kecepatan yang kami miliki melalui Rabiot, Moreira, Pulisic, dan Ramos, kami bisa melancarkan serangan dalam situasi transisi. Kami sedikit mengubah cara bermain karena lawan kami, dan ini malam yang bagus bagi kami," tambah sang pelatih dalam analisisnya seusai pertandingan.

Membangun prinsip permainan dan fleksibilitas posisi

Pergerakan Pulisic yang terus-menerus menjadi kunci untuk mengacaukan penjagaan satu lawan satu Frosinone, sementara rotasi posisi para pemain Milan menciptakan ruang untuk dimanfaatkan. Kemenangan itu juga memperkuat upaya Milan lolos ke Liga Champions. Hasil tersebut menjadi kemenangan kelima mereka dalam enam pertandingan terakhir Serie A dan mengukuhkan posisi mereka di peringkat keempat.

"Kami sedang membangun prinsip permainan dan pemahaman tentang pertandingan. Kami tahu Frosinone menerapkan penjagaan satu lawan satu. Itulah mengapa Pulisic terlihat berada di setiap posisi, karena kami tahu mereka akan mengikuti kami dan kami bisa menciptakan banyak ancaman dengan bertukar peran," lanjut Amorim.

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Menjelaskan pergantian Goncalo Ramos

Satu hal yang mengurangi kegembiraan malam itu adalah kondisi kebugaran Ramos, yang terpaksa ditarik keluar karena masalah otot tak lama setelah mencetak gol. Meski para penggemar mungkin berharap pemain muda sensasional Francesco Camarda masuk, Amorim justru memilih Alphadjo Cisse.

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"Anda menyaksikan pertandingannya. Kami tidak menghabiskan banyak waktu di sekitar kotak penalti, ruangnya ada di belakang. Jika kami mengendalikan pertandingan dengan cara yang berbeda, Camarda adalah pilihan yang tepat untuk dimainkan, tetapi Cisse sangat bagus dalam hal kecepatan. Anda melihat bahwa yang menyulitkan lawan bukanlah kemampuannya menahan bola, melainkan pergerakannya ke ruang di belakang, umpan-umpannya, bukan permainan penyerang yang lazim," jelas pelatih Milan itu ketika ditanya tentang keputusannya dalam menggunakan pemain cadangan.

Ramos dan Jashari rayakan pencapaian pribadi dalam kemenangan telak Milan

Kemenangan itu sangat berarti bagi Ramos, yang mencetak gol pertamanya sejak pertengahan Oktober , dan Jashari, yang merayakan gol pertamanya bersama Milan.

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"Saya tidak menyadari Ramos yang mencetak gol itu. Yang lebih penting adalah skor menjadi 2-0, karena Milan membutuhkan banyak gol untuk mengendalikan pertandingan. Frosinone juga harus mengerahkan lebih banyak pemain ke depan saat tertinggal 2-0, sehingga lebih banyak ruang terbuka bagi kami," pungkasnya.