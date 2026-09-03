Seperti dikonfirmasi Stefan Wessels, pelatih kiper tim nasional Jerman saat ini, dalam "Brückengeflüster" milik NOZ, ia dan koleganya Andreas Kronenberg juga akan tetap bertanggung jawab atas para kiper DFB di bawah Klopp.

"Saya senang bahwa kolega pelatih kiper saya, Andreas Kronenberg, dan saya akan lanjut dan diizinkan berkontribusi dalam tim pelatih yang baru. Semoga kami bisa memastikan bahwa beberapa tahun ke depan menjadi lebih sukses," kata Wessels.

Sejauh ini masih belum jelas sejauh mana Klopp sebagai pelatih tim nasional yang baru akan melanjutkan kerja sama dengan tim kiper sebelumnya. Di sela-sela perkenalan Klopp, DFB hanya secara resmi mengumumkan Peter Krawietz, Pepijn Lijnders, dan Sven Bender sebagai asisten pelatihnya.

Wessels ingin melanjutkan kerja sama dengan pria 59 tahun itu di "level tertinggi". "Ketika ada bos baru datang, selalu sedikit berbeda. Dalam sepak bola, hal itu biasanya sedikit lebih sering terjadi daripada di profesi lain."

Dengan Klopp, ia bahkan sudah "sedikit berbicara tentang materi", lanjut Wessels. "Dia adalah pelatih yang luar biasa bagus, yang membawa banyak pengalaman. Saya berharap kami bisa membuat banyak dampak. Meski ekspektasinya memang sudah sangat tinggi."

Stefan Wessels pernah bermain untuk Bayern Munchen dan FC Koln

Wessels sendiri berkarier sebagai kiper aktif antara 1998 dan 2012. Di antaranya, ia pernah terikat kontrak dengan Bayern Munchen, FC Koln, FC Everton, dan VfL Osnabrück. Di Bundesliga, ia mencatatkan total 60 penampilan.

Sejak Mei 2025, ia menjadi bagian tetap dari tim kiper DFB. Sebelumnya, ia bertanggung jawab atas para penjaga gawang di berbagai tim nasional junior.