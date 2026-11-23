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Bek Selandia Baru Tim Payne mengubah ketenarannya di internet saat Piala Dunia 2026 menjadi gelar di Amerika Selatan setelah Club Olimpia memastikan gelar Clausura Paraguay pada Minggu. Setelah lebih dulu menjuarai Apertura tahun ini, klub bersejarah asal Asuncion itu melengkapi dua gelar domestiknya lewat kemenangan dramatis 2-1 atas Sportivo Trinidense setelah tertinggal lebih dulu.

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Gol penentu di menit akhir pastikan gelar ke-49

Payne menyaksikan dari bangku cadangan saat Olimpia bangkit dari ketertinggalan pada babak kedua di Stadion Defensores del Chaco untuk memastikan gelar liga ke-49 mereka dengan dua putaran tersisa. Tobias Morinigo membawa Sportivo Trinidense unggul pada menit ke-56 sebelum Esteban Matus menyamakan kedudukan delapan menit kemudian. Pemain pengganti Romeo Benitez lalu mencetak gol pada menit keempat waktu tambahan untuk memastikan kemenangan bagi tim asuhan pelatih kepala Pablo Sanchez.

Ketenaran di internet mendahului kepindahan berani

Kemenangan ini menutup enam bulan yang luar biasa bagi bek kanan berusia 32 tahun itu. Ia meninggalkan Wellington Phoenix pada Juni setelah tujuh musim di A-League untuk menguji kemampuannya di Paraguay. Sebelum tiba di Asuncion, Payne mengalami lonjakan popularitas di internet yang terasa tak nyata selama Piala Dunia 2026 . Jumlah pengikutnya di media sosial melonjak dari kurang dari 5.000 menjadi lebih dari lima juta setelah kreator asal Argentina Valen Scarsini menyorotinya sebagai pemain yang "paling tidak dikenal" menjelang turnamen tersebut.

Bertekad membuktikan kemampuannya di lapangan, pemain timnas Selandia Baru itu langsung memberi dampak pada 2 Agustus dengan mencetak gol setelah masuk dari bangku cadangan dalam kemenangan 5-0 atas Rubio Nu. Dua pekan kemudian, ia bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan 2-1 atas Sportivo Ameliano.

Penampilan di Superclasico menuai pujian setempat

Payne semakin merebut hati para pendukung pada 23 Agustus setelah tampil sebagai bek kanan sejak awal dalam kemenangan 2-1 di Superclasico atas rival sengit Cerro Porteno. Hasil itu membantu Olimpia bangkit setelah kalah dari Libertad dan Nacional pada dua laga awal Clausura. Media Paraguay La Tribuna memuji kualitas tekniknya, umpan silangnya, duel bertahannya, serta ketenangannya saat menguasai bola, sementara sang bek menyebut atmosfer derbi itu sebagai salah satu pengalaman paling berkesan dalam kariernya.

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Ia sempat disebut sebagai pembawa keberuntungan setelah Olimpia memenangi empat pertandingan liga pertamanya bersama tim. Ia juga bermain penuh dalam kemenangan 4-1 atas Deportivo Recoleta pada November. Sepanjang musim, bek serbabisa itu mencatat sembilan penampilan di liga, lima kali tampil sejak awal dan satu gol untuk meraih gelar juara pertamanya di luar Oseania.

Copa Libertadores menanti skuad juara

Setelah mengamankan kedua gelar domestik dan tiket ke Copa Libertadores 2027, tim asuhan Sanchez dapat menjalani dua laga terakhir Clausura tanpa tekanan perebutan gelar. Payne akan berupaya mendapat lebih banyak menit bermain sebelum musim berakhir, sembari mengevaluasi peran jangka panjangnya di Asuncion. Persiapan menghadapi kompetisi antarklub utama Amerika Selatan kini menjadi ujian besar berikutnya bagi pemain asal Selandia Baru itu dan klub tersukses di Paraguay.