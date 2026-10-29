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Carlisle United menunjukkan ketangguhan luar biasa di Brunton Park pada Rabu malam dengan mengalahkan Harrogate Town yang tengah melesat 3-0, meski bermain lebih dari satu jam hanya dengan sembilan pemain. Mantan gelandang akademi Arsenal Miguel Azeez dan rekan setimnya, Harvey Bunker, sama-sama diusir dari lapangan dalam setengah jam pertama pertandingan.

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Carlisle yang kehilangan pemain mengatasi ketimpangan jumlah pemain

Pelatih kepala Rob Elliot menyaksikan timnya asal Cumbria menghentikan rentetan lima kemenangan Harrogate di divisi kelima meski kehilangan dua pemain sentral sebelum jeda. Azeez, mantan pemain muda Arsenal berusia 24 tahun, kembali masuk tim bersama Kenton Richardson dan David Ajiboye sebagai tiga perubahan yang dilakukan, tetapi diusir pada menit ke-15. Gelandang Bunker kemudian menyusulnya ke ruang ganti pada menit ke-30.

Gol cepat mendahului drama keputusan wasit

Sebelum kekacauan akibat kartu merah terjadi, Carlisle mengawali pertandingan dengan cepat ketika Josh Williams menusuk dari sayap kiri dan melepaskan tembakan melengkung ke sudut bawah gawang untuk membuka skor.

Azeez nyaris menggandakan keunggulan setelah menerima bola dari tendangan bebas di tepi kotak penalti dan melepaskan tembakan yang meleset tipis. Namun, wasit Jamie Robinson langsung memberinya kartu merah pada menit ke-15 akibat tekel keras terhadap Morgan Williams.

Kiper tuan rumah Adam Desbois kemudian menangkap tembakan jarak jauh Ciaran McGuckin dan menyaksikan sundulan penyerang itu melenceng, sebelum menggagalkan peluang Brad Dolaghan dari umpan silang Ellis Taylor. Setelah itu, Bunker langsung menerima kartu merah karena melanggar Josh Hmami pada menit ke-30.

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Tuan rumah tampil efektif, tim tamu menyia-nyiakan peluang

Meski kalah jumlah dua pemain, Carlisle nyaris kembali mencetak gol sebelum jeda ketika kiper tim tamu Luke Hutchinson menepis sundulan Morgan Feeney dari tendangan bebas Callum Whelan. Sementara itu, Desbois menangkap bola hasil sentuhan McGuckin dari umpan Taylor lainnya, dan tendangan voli Morgan Williams melenceng.

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Baru satu menit babak kedua berjalan, Josh Williams meliuk-liuk memasuki kotak penalti dan menyodorkan bola kepada Whelan, yang dengan tenang menaklukkan Hutchinson. Di sisi lain lapangan, Shawn McCoulsky menyundul bola melambung dari jarak dekat.

Pemain pengganti Ryan Galvin kemudian memastikan kemenangan pada menit ke-61, hanya beberapa saat setelah masuk lapangan. Ia mengejar umpan Callum Camps dari garis tengah dan menyambar bola pantul setelah Hutchinson menepis tembakan pertamanya.

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Skorsing dua pemain menjadi persoalan bagi staf pelatih Carlisle

Kemenangan luar biasa itu mengangkat tim asuhan Elliot ke peringkat kesembilan klasemen National League dengan 23 poin dari 15 pertandingan, sementara Harrogate yang kalah tetap berada di posisi kedua dengan 31 poin dari jumlah laga yang sama. Selanjutnya, Carlisle harus menjalani jadwal pertandingan domestik tanpa kedua gelandang yang terkena skorsing saat berupaya mendekati zona play-off. Sementara itu, tim tamu asal Yorkshire yang terpukul harus segera bangkit agar upaya mereka meraih promosi otomatis tetap berada di jalur yang tepat.