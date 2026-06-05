Tim Nasional Wanita Belanda tak mampu bangkit dari kesalahan fatal: 'Penjaga gawang bermain sangat buruk!'

Timnas Wanita Belanda kalah 3-2 dari Irlandia pada Jumat dalam rangkaian kualifikasi menuju Piala Dunia 2027. Posisi puncak Grup B kini dipegang oleh Prancis, yang menang 2-0 atas Polandia. Belanda, yang kini berada di peringkat ketiga, akan menutup siklus kualifikasi pekan depan melawan Polandia yang berada di posisi terbawah. Tim peringkat pertama akan langsung lolos ke Piala Dunia, sedangkan tim peringkat kedua dan ketiga akan bertanding di babak play-off.

Belanda tertinggal 1-0 setelah hampir 20 menit pertandingan. Kyra Carusa melepaskan tembakan ke gawang setelah serangan cepat Irlandia. Tembakan lemah itu sepertinya bisa dihentikan oleh Lize Kops, namun bola tetap melesat ke sudut kanan gawang.

Sebuah pukulan telak bagi Oranje Leeuwinnen, yang segera mengambil inisiatif. Namun, Romée Leuchter dan Lineth Beerensteyn, di antara lainnya, gagal mengejar ketertinggalan di Cork yang hujan. Jadi, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan bagi pelatih nasional Arjan Veurink di babak pertama.

''Ini adalah bola yang seharusnya bisa dihentikan oleh Lize Kops,'' geram mantan pemain internasional Mandy van den Berg saat jeda pertandingan kepada NOS. ''Tentu saja itu bukan tendangan yang sangat keras. Itu hanya penyelamatan yang sangat buruk. Hal ini berkaitan dengan posisi yang tidak tepat dan kurangnya ledakan. Dia memang bereaksi sangat terlambat. Benar-benar penyelamatan yang sangat buruk.''

Belanda menekan setelah jeda dan kecewa saat Beerensteyn membuang peluang emas. Irlandia bertahan dengan gagah di kandang sendiri dan sambil mengintai serangan balik. Penyelamatan datang saat Jacky Groenen ditabrak keras di area penalti dan kapten Dominique Janssen mengeksekusi penalti: 1-1.

Janssen sendiri tak bisa mencegah Abbie Larkin mencetak gol 2-1 pada serangan pertama Irlandia. Kops tak bisa menahan bola yang berubah arah, sehingga Oranje harus memulai dari awal lagi. Victoria Pelova sepertinya menyelamatkan satu poin sepuluh menit sebelum waktu habis dengan tendangan melengkung ke sudut kanan. Namun, Irlandia meraih kemenangan penuh di menit terakhir, saat Amber Barrett menyundul bola ke gawang dari tiang jauh.

Oranje harus melewati dua putaran di babak play-off jika finis di posisi kedua atau ketiga untuk lolos ke Piala Dunia. Lawan potensial di putaran pertama adalah Lithuania, Kosovo, Yunani, dan Rumania. Belanda memiliki status prioritas, dengan pertandingan tandang terlebih dahulu sebelum bertanding di kandang sendiri.

Sebanyak 32 negara mendapat kesempatan kedua melalui babak play-off. Dua belas negara dari Divisi A, dua belas dari B, dan delapan dari C. Melalui jalur ini, akhirnya tujuh negara akan lolos ke Piala Dunia 2027 di Brasil.

Gol 1-0 Irlandia melawan Oranje Leeuwinnen