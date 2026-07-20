Tim Nasional: Pertemuan dengan Maldini dan Leonardo mendekatkan Guardiola: peluang Pep menjadi pelatih kepala berkurang setengahnya, mengungguli Mancini dan Pirlo

Sebuah pertemuan di Spanyol, jauh dari sorotan media, yang sepenuhnya mengubah peta persaingan untuk posisi pelatih timnas Italia. Pertemuan di Barcelona antara Maldini dan Leonardo di satu sisi, serta Guardiola di sisi lain, memang mendekatkan Pep kembali ke timnas Italia, menghidupkan kembali peluang yang tampaknya semakin menjauh. Guardiola juga melesat ke posisi teratas dalam odds yang disusun oleh analis taruhan Sisal dan Snai, untuk kemungkinan penunjukannya yang kini ditawarkan pada 2,25 dibandingkan 5,00 beberapa jam yang lalu.





Odds yang berkurang lebih dari setengahnya ini menempatkan mantan pelatih Manchester City tersebut di posisi terdepan, bahkan mengungguli Mancini dan Pirlo, yang kini berada di barisan kedua dengan odds masing-masing 3,00 dan 3,25. Lagipula, seperti yang telah dinyatakan oleh presiden baru FIGC, Malagò, keduanya bukanlah satu-satunya nama yang masih bersaing untuk posisi pelatih, melainkan masih ada nama-nama lain yang mungkin. Sebuah referensi yang jelas kepada Guardiola, sebuah isyarat yang membuat seluruh Italia bermimpi, yang berharap dapat bangkit kembali di bawah asuhan pelatih paling sukses dalam dua puluh tahun terakhir.