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SSC Napoli v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

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Tim Nasional, negosiasi untuk posisi pelatih kepala sedang berlangsung. Kejutan di pasar taruhan: menurut bandar taruhan, Conte mengungguli Mancini

SSC Napoli
Transfers

Pertama direktur teknis, lalu pelatih. Inilah rencana presiden federasi Giovanni Malagò, yang ditugaskan untuk mengambil keputusan penting terkait pemimpin teknis baru Tim Nasional Italia. Setelah figur pertama dipilih, pimpinan FIGC ini menilai “sisanya tidak terlalu rumit”, yaitu penyelesaian persaingan antara Antonio Conte dan Roberto Mancini, dua kandidat utama sebagai pelatih kepala, yang sebelumnya pernah memimpin tim Azzurri. Bagi para analis taruhan dari Snai dan Sisal, terjadi perubahan drastis dalam odds: kini Antonio Conte, yang odds-nya turun dari 2,00 menjadi 1,72, unggul dibandingkan Roberto Mancini, yang kini berada di posisi kedua dengan odds 2 kali lipat dari taruhan awal. Semua kandidat lainnya tertinggal jauh, dengan odds dua digit. Posisi ketiga dalam daftar virtual ditempati oleh Claudio Ranieri (12,00), yang kini bebas setelah berakhirnya kontraknya dengan Roma, sementara “usulan” Pep Guardiola ditawarkan dengan odds 33 kali lipat, sama dengan Simone Inzaghi yang baru


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