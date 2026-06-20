Tim nasional Belanda menghancurkan Swedia dan hampir pasti lolos ke babak berikutnya

Tim nasional Belanda meraih kemenangan telak atas Swedia pada Sabtu malam dalam ajang Piala Dunia di Amerika Serikat. Di Houston, Oranje berhasil membangun keunggulan sejak awal berkat dua gol dari Brian Brobbey dan dua gol dari Cody Gakpo. Anthony Elanga sempat membalas satu gol untuk Swedia, namun gol di menit-menit akhir dari Crysencio Summerville memastikan kemenangan telak 5-1. Dengan empat poin di Grup F (dan selisih gol yang sangat baik), Oranje hampir pasti lolos ke babak kedua.

Pelatih kepala Ronald Koeman mengejutkan semua orang dengan menempatkan Brobbey sebagai starter, yang menggantikan posisi Crysencio Summerville. Akibatnya, Donyell Malen bergeser ke sayap kanan. Brobbey membalas kepercayaan tersebut hanya dalam lima menit. Serangan yang mengalir mulus dari sayap kiri berakhir di kaki Cody Gakpo, yang mengarahkan bola dengan tajam ke depan gawang. Brobbey dengan sigap menyundul bola dari jarak dekat untuk mencetak gol 1-0.

Swedia langsung merespons dengan peluang bagi Viktor Gyökeres, namun Bart Verbruggen berhasil melakukan penyelamatan. Tim Oranje kemudian tetap mendominasi permainan dan menggandakan keunggulan pada menit ketujuh belas. Kali ini, umpan silang datang dari Denzel Dumfries di sisi kanan dan sekali lagi Brobbey menjadi penentu. Dengan sentuhan halus, ia mengelabui kiper Kristoffer Nordfeldt untuk mencetak gol 2-0.

Belanda tampaknya akan menjalani malam yang santai, tetapi setelah jeda minum pertama, alur permainan berubah. Swedia mengubah taktik dan semakin menguasai pertandingan. Yasin Ayari, Alexander Isak, dan Gyökeres menciptakan ancaman, sementara Verbruggen harus beberapa kali bertindak cepat untuk mencegah gol balasan.

Tak lama sebelum babak pertama berakhir, Oranje bahkan lolos dari kebobolan. Gustaf Lagerbielke mencetak gol dari tendangan bebas setelah Verbruggen melakukan kesalahan, tetapi bek Swedia itu ternyata berada dalam posisi offside. Akibatnya, Belanda masuk ke ruang ganti dengan keunggulan nyaman 2-0, meskipun ada fase di mana Swedia mengambil inisiatif.

Koeman melakukan pergantian pemain saat jeda dengan memasukkan Summerville menggantikan Malen. Pergantian itu langsung memberikan dampak. Hanya dua menit setelah babak kedua dimulai, umpan silang dari Dumfries kembali menciptakan ancaman. Brobbey nyaris mencetak gol ketiganya malam itu, tetapi di belakangnya Gakpo sudah siap untuk mencetak gol ketiga menjadi 3-0.

Swedia kemudian terpaksa mengambil risiko lebih besar, dan hal itu membuka ruang bagi serangan balik Belanda. Pada menit ke-54, Oranje memanfaatkannya dengan optimal. Summerville tetap tenang selama serangan balik cepat dan mengoper bola kepada Gakpo, yang bergerak ke dalam dan melepaskan tembakan akurat ke sudut dekat: 4-0. Dengan demikian, pertandingan tampaknya sudah pasti berakhir.

Namun, beberapa menit kemudian, Belanda mendapat peringatan. Setelah serangan balik cepat Swedia, pemain pengganti Anthony Elanga memanfaatkan kecepatannya dengan optimal dan melewati Verbruggen untuk mencetak gol menjadi 4-1. Namun, gol tersebut ternyata hanya sekadar gol hiburan.

Tim Oranje mengendalikan fase akhir pertandingan, di mana Memphis Depay masuk sebagai pengganti Brobbey yang tampil gemilang. Swedia terus berusaha mencari gol tambahan untuk memperbaiki selisih gol, namun justru kebobolan gol lagi dari Belanda di menit-menit akhir.

Pada menit ke-89, Summerville menerima bola sekitar tujuh belas meter dari gawang dan pemain pengganti tersebut melepaskan tendangan indah ke sudut kiri bawah gawang. Dengan gol indah tersebut, pemain pengganti itu memastikan skor akhir menjadi 5-1 dan menjadi puncak dari penampilan meyakinkan Oranje di Houston.