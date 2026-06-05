Tim nasional Belanda mengadakan hening selama satu menit sebelum sesi latihan pertama di AS

Skuad tim nasional Belanda melakukan hening selama satu menit menjelang sesi latihan pertama mereka di Amerika Serikat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas meninggalnya mantan manajer tim Hans Jorritsma, yang wafat pada Kamis lalu di usia 77 tahun setelah lama menderita sakit.

Para pemain asuhan pelatih kepala Ronald Koeman melakukan hening selama satu menit di lapangan latihan Etihad City Football Academy di New York. Secara total, tim nasional Belanda akan menjalani tiga sesi latihan di lokasi ini.

Senin mendatang akan digelar pertandingan persahabatan terakhir sebelum Piala Dunia dimulai. Tim Uzbekistan asuhan pelatih Fabio Cannavaro akan menjadi lawannya. Perlu dicatat bahwa tidak akan ada penonton yang hadir dalam pertandingan persahabatan ini.

Jorritsma adalah mantan pemain hoki, mantan pelatih tim nasional hoki, dan selama lebih dari dua dekade menjabat sebagai manajer tim tim nasional sepak bola Belanda. Jorritsma mulai bekerja di KNVB pada tahun 1996 dalam peran tersebut atas rekomendasi pelatih nasional saat itu, Guus Hiddink. Ia menjabat posisi tersebut selama 21 tahun, hingga akhirnya ia mengundurkan diri dari Oranje pada tahun 2017.

Selama periode tersebut, ia mengikuti banyak turnamen final dan bekerja sama dengan berbagai pelatih tim nasional. Secara total, ia empat kali ikut serta bersama tim nasional Belanda ke Piala Dunia, dan juga empat kali ke Kejuaraan Eropa.

Louis van Gaal, Frank Rijkaard, Marco van Basten, Bart van Marwijk, Hiddink, Danny Blind, dan Dick Advocaat adalah para pelatih tim nasional yang bekerja sama dengan Jorritsma selama masa kerjanya di tim nasional sepak bola.

Jorritsma turut serta saat Oranje mencapai final Piala Dunia 2010, dan kalah dari Spanyol di menit-menit akhir. Setelah Belanda gagal lolos ke Piala Dunia 2018 di Rusia, pejabat KNVB tersebut mengundurkan diri.