Tim nasional Belanda telah memecahkan dua rekor Piala Dunia berkat kemenangan telak 5-1 atas Swedia. Hal ini menandai pertandingan Piala Dunia ke-14 berturut-turut di mana Belanda tak terkalahkan, dan bahkan pertandingan fase grup ke-18 berturut-turut.

Statistik semacam ini tidak memperhitungkan hasil setelah adu penalti. Dengan kata lain: jika sebuah pertandingan diakhiri dengan adu penalti, hasilnya tetap dianggap sebagai hasil imbang.

Artinya, Belanda tidak pernah lagi kalah dalam pertandingan Piala Dunia sejak 2010, saat mereka kalah 0-1 dari Spanyol di final. Pada 2014 dan 2022, Belanda tersingkir oleh Argentina setelah adu penalti—namun hal itu dihitung sebagai hasil imbang—dan pada 2018, tim Oranje tidak ikut serta.

Artinya, timnas Belanda kini tak terkalahkan dalam empat belas pertandingan Piala Dunia berturut-turut. Belum pernah ada negara yang mampu mencapai hal ini sebelumnya. Rekor sebelumnya, yaitu tiga belas pertandingan, dipegang oleh Brasil, antara tahun 1958 dan 1966.

Dan itu bukanlah satu-satunya rekor. Belanda juga sudah sangat lama tidak pernah kalah dalam fase grup Piala Dunia.

Kekalahan terakhir terjadi pada tahun 1994, saat Belgia berhasil mengalahkan Belanda dengan skor 1-0 di Orlando. Dalam delapan belas pertandingan fase grup yang dimainkan setelah itu, Belanda tidak pernah lagi menelan kekalahan.

Rekor tersebut sebelumnya dipegang oleh Brasil. Antara tahun 2002 dan 2022, negara tersebut tetap tak terkalahkan dalam tujuh belas pertandingan fase grup berturut-turut.