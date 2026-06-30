Tim nasional Belanda kalah dari Maroko melalui adu penalti dan tersingkir dari Piala Dunia

Pada malam hari dari Senin ke Selasa, Maroko berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia dengan mengalahkan tim nasional Belanda. SingaAtlas menang melalui adu penalti, setelah skor imbang 1-1 pada akhir 120 menit. Cody Gakpo membuka skor untuk Oranje pada babak kedua, namun Issa Diop menyamakan kedudukan. Ismael Saibari kemudian mencetak gol penalti penentu. Di babak 16 besar, Maroko akan menghadapi Kanada.

Pelatih kepala Ronald Koeman secara mengejutkan menurunkan lima pemain di lini belakang. Di Meksiko, Tijjani Reijnders digantikan oleh Nathan Aké. Di lini depan, Crysencio Summerville, Brian Brobbey, dan Gakpo ditugaskan untuk mencetak gol.

Belanda tidak hanya berhadapan dengan starting eleven utama Maroko, yang di antaranya mencakup Noussair Mazraoui asal Leiderdorp dan Saibari dari PSV, tetapi juga dengan penonton Meksiko. Setiap kali Belanda menguasai bola, terdengar siulan dan cemoohan di stadion.

Bart Verbruggen menjadi kiper pertama yang benar-benar diuji. Dari tendangan sudut Maroko, Neil El Aynaoui berhasil menyundul bola, namun kiper asal Zwolle itu menunjukkan refleks yang luar biasa. Selanjutnya, ia juga menggagalkan tendangan keras dari Achraf Hakimi.

Setelah jeda minum pertama, Azzedine Ounahi menabrak Jan Paul van Hecke. Dalam insiden itu, siku Ounahi mengenai wajah pemain asal Zeeland tersebut. Namun, wasit video menilai pelanggaran tersebut terlalu ringan untuk ditindaklanjuti. Tak lama kemudian, Van Hecke kembali terkena benturan, kali ini oleh Mazraoui. Setelah luka parah di kepalanya diobati, ia dapat melanjutkan permainan.

Menjelang akhir babak pertama, Yassine Bounou untuk pertama kalinya diuji secara serius. Micky van de Ven melepaskan tendangan keras, tetapi kiper Maroko itu dengan cerdik menepis bola tersebut ke atas mistar gawang. Pada masa tambahan waktu babak pertama, Oranje berhasil bertahan, sebagian karena para pemain Maroko kurang tajam dalam mengincar gawang.

Setelah jeda, Maroko tetap mendominasi. Aké lengah, sehingga Hakimi bisa melaju bebas menuju gawang Belanda. Namun, tendangannya justru membentur bagian atas mistar gawang.

Setelah jeda minum kedua, Koeman melakukan pergantian. Aké digantikan oleh Teun Koopmeiners dan Wout Weghorst masuk menggantikan Brobbey. Hasilnya langsung terlihat. Summerville dan Gakpo melakukan serangan balik bersama ke sisi lapangan lawan, di mana Gakpo menerima bola tepat pada waktunya dan dengan tenang mencetak gol: 1-0.

Pada kuarter terakhir, Belanda tampaknya mampu mempertahankan keunggulan tersebut, hingga masa tambahan waktu (total tujuh menit) dimulai. Umpan silang luar biasa dari Chemsine Talbi mendarat di kepala Diop, yang membuat Verbruggen tak berdaya: 1-1.

Pada babak perpanjangan waktu, kedua tim tampak bermain hati-hati. Peluang besar pertama jatuh ke tangan Maroko. Penyelamatan gemilang Verbruggen atas tendangan Soufiane Rahimi mencegah gol kedua masuk ke gawang.

Seri adu penalti yang sangat menegangkan dimenangkan oleh Maroko. Koopmeiners mencetak gol pertama, kemudian El Aynaoui membentur mistar gawang. Pemain pengganti Justin Kluivert kemudian membentur tiang gawang. Verbruggen gagal menahan tendangan penalti lemah dari Rahimi.

Weghorst dan Talbi berhasil mencetak gol, kemudian Quinten Timber, Hakimi, dan Summerville ketiganya gagal. Saibari mencetak penalti penentu kemenangan dan membuat Belanda berduka.