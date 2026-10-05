Tim nasional Belanda dikecam keras secara internasional: "Memperlakukan jurnalis seperti anak-anak yang meminta prangko amal"

Nico Dijkshoorn dalam kolomnya untuk Voetbal International melontarkan kritik keras kepada Virgil van Dijk dan Samuël Sanches, kepala pers tim nasional Belanda. Di sisi lain, Noa Lang justru mendapat pujian.

Itu semua berkaitan dengan sikap para pemain internasional Belanda terhadap pers Belanda. Dua pekan lalu, Van Dijk menciptakan suasana panas dalam sebuah konferensi pers, saat ia melontarkan sejumlah tudingan kepada para jurnalis yang hadir. Padahal pelatih timnas Xavi Hernández justru terus menekankan bahwa ia ingin menciptakan satu keluarga di tim nasional Belanda.

“Xavi sendiri tidak akan pernah mengatakannya, tetapi secara PR Virgil van Dijk adalah masalah terbesarnya,” kata Dijkshoorn. “Setidaknya bisa disebut canggung ketika kapten tim nasional Belanda dalam setiap wawancara wajib sesuai kontrak memancarkan kecurigaan mendalam terhadap segala hal yang sedikit saja berbau jurnalis.”

“Virgil memperlakukan jurnalis berpengalaman seperti anak-anak yang bertanya apakah dia mau membeli perangko amal anak. Saya tidak tahu di mana semuanya pernah mulai keliru dan kapan tepatnya itu terjadi, tetapi setiap wawancara dengan Virgil van Dijk terasa seperti percakapan dengan seorang politisi. Sebenarnya, ketika saat menjawab pertanyaan wajib Anda melihat wajah Virgil van Dijk, Anda setiap kali bisa mengharapkan kalimat berikut: ‘Itu kata-katamu.’”

“Samuël Sanches sejauh ini hanya menunjukkan bahwa dia membiarkan semuanya lepas kendali sepenuhnya,” Dijkshoorn juga sangat keras terhadap kepala pers tersebut. “Setiap kepala pers melihat bahwa sikap Virgil van Dijk mematikan bagi hubungan yang baik dengan pers Belanda. Perselisihan antara Valentijn Driessen dan Virgil justru membuktikan bahwa sama sekali tidak ada yang berubah. Sanches tampaknya sama sekali tidak punya pengaruh atas kebanggaan berlebihan dari kapten tim nasional Belanda.”

Lang justru sangat dipuji oleh Dijkshoorn, karena cara dia memberikan wawancara. “Cara kami tampil di babak pertama, itu harus dihentikan suatu saat. Itu terlalu sering terjadi pada kami. Saya tidak tahu kenapa. Jika Anda ingin menjadi negara top, maka Anda harus memancarkan itu dan memenangkan pertandingan seperti ini. Mereka menginginkannya lebih daripada kami di babak pertama dan itu adalah hal yang patut disayangkan,” kata Lang pekan lalu setelah laga Yunani - Belanda (2-2) berakhir.

“Saya bangkit dari bangku khusus saya untuk menonton sepak bola sambil bersorak,” kata Dijkshoorn. “Sudah berapa lama sejak ada satu saja orang dari tim nasional Belanda yang berbicara tanpa tepung satu pon di mulutnya? Kita semua sedang menyaksikan momen kunci ketika Noa Lang dengan terus terang mengatakan bahwa dia melihat apa yang juga kita semua lihat. Itu buruk. Itu arogan. Itu pongah.”

Meski begitu, Dijkshoorn menduga ada satu orang yang tidak begitu senang dengan wawancara Lang: Samuël Sanches. “Penasaran dengan percakapan yang dilakukan keajaiban PR yang sudah diproklamirkan, Samuël Sanches, dalam beberapa hari terakhir dengan Virgil dan Noa,” tutupnya.