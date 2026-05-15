Tim nasional Belanda akan berlaga di Piala Dunia dalam kondisi yang belum sempurna, dan tidak ada yang salah dengan itu

Dalam rubrik Tribunegeluiden, Voetbalzone membalikkan peran dan memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mempublikasikan opini, kolom, atau artikel menarik lainnya seputar sepak bola di situs web kami. Dalam edisi Tribunegeluiden kali ini, giliran Jeyan Sahin yang menulis tentang tim nasional Belanda.

Oleh Jeyan Sahin

Setelah turnamen dunia yang tak terlupakan di Qatar, kegembiraan menjelang Piala Dunia akhirnya kembali lagi. Timnas Belanda akan mencoba lagi musim panas mendatang dan pelatih kepala Ronald Koeman juga akan memimpin tim selama turnamen yang akan datang di Amerika Utara.

Dengan trauma yang mendalam akibat tiga kekalahan di final, Oranje memiliki campuran harapan dan ketakutan terkait Piala Dunia. Mencapai begitu banyak final memang mengesankan, tetapi tentu saja ingin sekali memenangkan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia.

Belanda yang mencintai sepak bola secara alami cukup kritis dan kini pun kebiasaan itu tidak berubah. Pelatih tim nasional dianggap tidak cocok, secara tidak adil lebih memilih pemain favoritnya, dan memainkan sepak bola yang pragmatis.

Masalah lain adalah posisi penyerang dan kurangnya gelandang kelas dunia seperti Mark van Bommel atau Nigel de Jong. Oranje pun dianggap kurang berkualitas di beberapa posisi krusial dan harus mencari solusi ideal dengan putus asa.

Jika kebangkitan Malen di Italia tidak cukup spektakuler, maka sangat penting bagi Memphis Depay untuk berada dalam kondisi prima. Jika tidak, Belanda bisa dianggap sudah tersingkir dari Piala Dunia dan eliminasi dini tampaknya tak terhindarkan.

Namun, sudut pandangnya bisa saja berbeda. Belanda sebenarnya memiliki sumber daya untuk menjadikan turnamen ini sukses, dan pencarian striker nomor 9 yang ideal seharusnya berada jauh di bawah daftar prioritas.

Bahkan, skuad Tim Nasional Belanda saat ini memiliki profil-profil pemain yang membuat banyak negara sepak bola besar iri. Dalam sepak bola, fokus sering kali tertuju pada merumuskan kriteria yang diinginkan, lalu mencari pemain yang ideal untuk memenuhi kriteria tersebut.

Di sisi lain, kita juga bisa melihat apa yang tersedia, lalu menciptakan sistem ideal untuk itu. Jika Oranje melakukan hal terakhir ini, turnamen yang sukses sudah di depan mata.

Rise to the occasion

Rasanya seperti mengulang hal yang sudah jelas, tetapi tim dan atlet paling sukses didefinisikan oleh mentalitas bertanding mereka. Hal ini tentu saja melibatkan persiapan, tetapi terutama kemampuan untuk menghadapi skenario tertentu yang tidak dapat diprediksi.

Rusia yang tampil mengejutkan, Argentina yang sangat merepotkan, peluang melawan Spanyol, dan kekalahan khas melawan Inggris: timnas Belanda memiliki masalah yang lebih besar daripada tidak adanya posisi mewah untuk memilih antara Robin van Persie dan Klaas-Jan Huntelaar.

Terlalu banyak yang mencari pemain atau formasi yang sempurna, terlalu sedikit perhatian yang diberikan pada pola pikir kolektif yang diperlukan selama turnamen sistem gugur.

Sayangnya, Belanda memiliki pengalaman dengan kekecewaan di turnamen akhir dan setiap kali selisih tipislah yang menjadi alasan mengapa mereka kembali gagal. Namun, selisih tipis tersebut dapat dicegah. Tidak, bukan dengan striker yang sempurna, menunjuk Peter Bosz, atau beralih ke formasi 5-3-2.

Yang jauh lebih penting adalah perubahan pola pikir tim nasional Belanda. Dan dalam hal ini, ada beberapa contoh yang tepat untuk dijadikan acuan.

Contohnya Argentina saat Piala Dunia di Qatar, Liverpool di bawah Jürgen Klopp, Arsenal asuhan Mikel Arteta, Atlético Madrid milik Diego Simeone, FC Barcelona di bawah Hansi Flick, dan dominasi Paris Saint-Germain saat ini. Berbagai tim, dengan manajer yang menerapkan filosofi yang sangat berbeda dan memiliki profil pemain yang sangat berbeda pula.

Namun, ada kesamaan penting yang terlihat pada tim-tim ini: dari semua yang mereka tunjukkan, tangan sang pelatih dan DNA tim sangat jelas terlihat.

Argentina berhasil membuat delapan belas pemainnya bermain seolah-olah hidup mereka bergantung padanya, dan hal yang sama juga berlaku bagi para pemain dari tim-tim lain yang disebutkan.

PSG kehilangan Neymar dan Kylian Mbappé dalam waktu yang relatif singkat. Liverpool dikatakan memiliki lini tengah level di bawah puncak. Serangan Arsenal dikatakan jauh dari cukup baik. Barça dikatakan tidak mampu mengatasi masalah keuangan dan kekurangan bek tengah yang memadai. Argentina harus bermain dengan pertahanan yang biasa-biasa saja dan sepuluh pemain karena Lionel Messi tidak berbuat apa-apa tanpa bola. Namun, kekurangan-kekurangan ini hampir tidak terlihat begitu pertandingan dimulai.

Intinya, setiap tim yang sukses atau tampil di atas ekspektasi, seperti Timnas Belanda saat ini, kehilangan profil-profil kunci.

Pada akhirnya, hal ini tidak terlalu berpengaruh, karena polapikir dan strukturnya sudah tepat. Inilah yang harus lebih menjadi fokus Belanda, daripada kurangnya pemain yang sempurna di posisi tertentu.

Getty Images

Tidak kalah lebih penting daripada menang besar

Memang benar bahwa Tim Nasional Belanda tidak bisa diperkuat oleh Van Persie, Arjen Robben, dan Van Bommel, dan hal itu sangat disayangkan. Namun, di sisi lain, Belanda kini memiliki kualitas yang hampir tidak terlihat pada tahun 2010 dan 2014.

Sebagian besar orang setuju bahwa para bek tengahnya berada di level yang sangat tinggi. Namun, Belanda saat ini juga memiliki profil ganda yang sangat baik di posisi bek sayap. Fenomena ini tampaknya semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pelatih-pelatih ternama seperti Pep Guardiola, Xabi Alonso, dan Arteta memanfaatkan hal ini, dan sebagai contoh, kita bisa menyebut pemain seperti Josko Gvardiol, Piero Hincapié, Jurriën Timber, dan Jules Koundé.

Pemain-pemain semacam ini memiliki kemampuan bertahan layaknya bek tengah, namun cukup baik dalam mengolah bola untuk meniru elemen-elemen tertentu dari seorang bek sayap. Timnas Belanda saat ini memiliki sejumlah opsi yang bagus untuk posisi ini, dan hal ini harus dimanfaatkan pada musim panas mendatang.

Mengenai lini tengah, kurangnya pengatur permainan kelas dunia sudah sering dibahas. Memang ada benarnya, namun ini tetap menjadi lini yang bisa dijadikan senjata oleh Timnas Belanda. Dengan Frenkie de Jong dan Ryan Gravenberch, ada kemampuan teknis dan pengaturan permainan yang cukup untuk bersaing dengan negara-negara besar.

Secara tidak langsung, hal ini juga akan membuat Belanda lebih stabil dalam bertahan, karena dengan keandalan teknis tersebut, akan lebih sedikit momen di mana Belanda kehilangan bola secara tidak perlu. Lini tengah kemudian dapat dilengkapi dengan pemain yang cerdas dalam bergerak seperti Tijjani Reijnders atau seseorang dengan teknik tendangan seperti Teun Koopmeiners. Namun, sangatlah penting bagi Gravenberch dan De Jong untuk tetap bugar, karena ada kesenjangan kualitas yang cukup besar setelah keduanya.

Lini serang tak diragukan lagi menjadi topik pembicaraan utama. Secara tradisional, Oranje memiliki pemain-pemain kelas dunia di lini depan, namun saat ini lini tersebut mungkin justru menjadi yang terlemah. Cody Gakpo dan Donyell Malen adalah pemain yang sangat baik, tetapi jika dibandingkan dengan apa yang dimiliki negara-negara top lainnya di lini depan, hal ini mungkin terlihat kurang memadai. Namun, mengingat potensi pertahanan dan lini tengah, hal ini tidak perlu menjadi masalah besar.

Untuk itu, masih perlu terjadi pergeseran atau perbaikan yang nyata. Terlalu sering Belanda memiliki bek-bek kelas dunia di lapangan dan cukup banyak pemain di belakang bola, namun tetap saja kebobolan dengan mudah.

Perhatian harus lebih sedikit diberikan pada seberapa banyak bek yang dapat dilewati oleh penyerang, dan lebih banyak pada disiplin taktis, tekanan, dan obsesi untuk menang.

Imago

Ada inspirasi dan harapan untuk Piala Dunia yang indah

Pada 2010 dan 2014, Belanda memiliki penyerang kelas dunia namun barisan belakang yang rentan, dan sayangnya saat ini situasinya justru terbalik. Namun, kita tetap bisa menantikan Piala Dunia mendatang dengan harapan yang tulus.

Belanda memiliki tim yang mampu mendominasi area kotak penalti, pemain yang mampu mencetak gol dari seluruh lapangan, dan bek-bek kelas dunia. Hal terakhir ini memungkinkan mereka untuk ‘bertahan’ tanpa bola saat menghadapi negara-negara teratas, sesuatu yang sangat dikuasai oleh Chelsea asuhan Thomas Tuchel, juara Liga Champions.

Kutipan dari pelatih PSV, Bosz, juga sangat menginspirasi. PSV saat itu sedang mengalami masa sulit, dan Bosz ditanya bagaimana mesin PSV bisa kembali berputar dengan kecepatan penuh. Pelatih tersebut menyatakan bahwa ia terinspirasi oleh Arteta. Arsenal, baik dalam hal serangan maupun pertahanan, mampu terus-menerus mengejutkan lawan. Hal ini membuat mereka selalu bisa mengejar ketertinggalan dan memiliki formasi yang kuat. Pelatih yang sama, pemain yang sama, tetapi mentalitas yang berbeda: PSV kembali ke performa terbaiknya dan kesuksesan pun menyusul.

Sepak bola Belanda telah menata banyak hal dengan baik. Pembinaan pemain muda, peran penentu dalam total football, melahirkan pemain-pemain hebat, dan program pelatihan pelatih yang terkenal di dunia: di berbagai bidang, kami telah membuat kesan yang mendalam dan bahkan menjadi panutan di kancah internasional.

Tanpa bola, pada aspek mental-taktis, perbaikan mungkin dan bahkan diperlukan. Musim panas ini saatnya Timnas Belanda juga menunjukkan di bidang itu betapa besarnya negara sepak bola ini.

Punya ambisi menulis atau cerita menarik yang layak dibaca oleh khalayak yang lebih luas? Ada hal menarik di klubmu yang ingin kamu bagikan atau anekdot seru tentang sepak bola? Voetbalzone secara rutin mempublikasikan kiriman dari pembaca. Kirimkan ceritamu (maks. 1500 kata) ke wessel.antes@footballco.com dan siapa tahu ceritamu akan segera bisa dibaca di Voetbalzone!