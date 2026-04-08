Tim Mesir... Iran Mengungkap Rencana Alternatifnya untuk Berpartisipasi di Piala Dunia

Rahman Rezaei, asisten pelatih tim nasional Iran, mengungkap strategi alternatif untuk memastikan persiapan "Tim Melli" menuju putaran final Piala Dunia 2026, sebagai antisipasi jika kompetisi domestik tetap ditangguhkan akibat perang.

Dalam pernyataan yang dilansir oleh kantor berita "Tasnim" Iran, Razaei menyinggung usulan untuk menyelesaikan liga di satu wilayah geografis, dengan mengatakan: "Asosiasi Sepak Bola dan Liga harus mempelajari semua aspek, dan mengambil keputusan yang optimal."

Baca juga

Setelah perselisihan sengit... Arbeloa memaksa bintang Real Madrid meminta maaf kepada rekan-rekannya

Dengan tegas.. Bintang Barcelona menolak Arsenal dan Liga Saudi

Bintang Maroko: Saya tidak akan memberikan jersey saya kepada siapa pun demi keamanan saya

Mengenai kendala logistik di balik usulan ini, Radai mengatakan: "Mengumpulkan semua tim di satu lokasi merupakan tantangan besar, terutama jika tempat tersebut hanya memiliki 3 atau 4 lapangan latihan, karena mengadakan latihan banyak tim di tempat yang sama akan menyebabkan kerusakan lapangan setelah seminggu."

Mengenai solusi yang diajukan oleh staf teknis tim nasional, Radai menyinggung kemungkinan mengadakan pemusatan latihan internal yang panjang bagi para pemain lokal, sambil menjelaskan: "Jika liga digelar, tidak akan ada kebutuhan untuk kamp. Namun, jika kompetisi tidak dapat dilanjutkan karena alasan apa pun, masuk akal untuk mengadakan kamp guna menjaga kesiapan para pemain, dengan syarat adanya tempat yang aman."

Perlu dicatat bahwa undian Piala Dunia 2026 menempatkan Iran di Grup 7, bersama Mesir, Belgia, dan Selandia Baru, namun status partisipasinya dalam turnamen tersebut belum pasti hingga saat ini, mengingat konfliknya dengan Amerika Serikat yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia bersama Kanada dan Meksiko.