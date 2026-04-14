Tim Krul terkejut melihat pemanasan yang dilakukan oleh salah satu pemain PSG, dan tiba-tiba melihat peluang bagi Liverpool

Tim Krul masih percaya akan adanya keajaiban kecil bagi Liverpool pada Selasa malam melawan Paris Saint-Germain, demikian ia sampaikan kepada Ziggo Sport. The Reds harus membalikkan ketertinggalan 2-0 pada leg kedua perempat final Liga Champions.

Menurut pemain yang 15 kali membela timnas Belanda ini, tim asal Paris itu sebenarnya punya satu kelemahan yang jelas, demikian ia sampaikan dalam percakapan dengan Noa Vahle di Anfield. “Ya, saya menemukan kelemahannya. Di bawah mistar gawang tidak ada Donnarumma, melainkan Safonov.”

Gianluigi Donnarumma pindah ke Manchester City musim panas lalu. PSG mendatangkan Lucas Chevalier sebagai pengganti, namun seiring berjalannya musim, ia kehilangan posisinya kepada Matvej Safonov. Safonov memang tampil cukup baik dalam beberapa pekan terakhir, namun ia belum berhasil membuat kesan pada Krul.

“Lihat, Donnarumma adalah kiper kelas dunia,” lanjut Krul. “Kepergiannya benar-benar merupakan pukulan telak, karena mereka telah menghabiskan 40 juta untuk Chevalier, tetapi kini dia duduk di bangku cadangan. Dari pertandingan yang saya lihat dari Safonov, ada perbedaan yang nyata dengan Donnarumma.”

“Saya rasa itu benar-benar kelemahan. Terutama saat menghadapi umpan silang, dia sangat gugup, jadi di situlah menurut saya peluang bagi Liverpool malam ini,” kata Krul. Vahle merasa tahu mengapa Safonov saat ini menjadi kiper utama di PSG. “Enrique bilang: dia bagus dalam mengolah bola dengan kaki, itulah yang kami butuhkan.”

Krul tidak sepenuhnya setuju dengan itu. “Itu keputusan pelatih. Tentu saja itu keputusan besar jika Anda menempatkan pemain seharga 40 juta di bangku cadangan. Anda mengharapkan dia menjadi kiper utama. Luis Enrique adalah juara Eropa, jadi siapa kami untuk berkomentar?”

Namun, ia tetap pada pendiriannya. “Safonov bukanlah kiper kelas dunia. Klub-klub besar di Eropa semuanya memiliki kiper kelas dunia di bawah mistar gawang. Courtois, Neuer, Donnarumma… Hal itulah yang benar-benar saya rasakan kurang di PSG malam ini.”