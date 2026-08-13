Ajax sama sekali tidak meyakinkan saat bertandang ke markas Shelbourne FC pada Kamis malam: 2-2. Tim Krul, analis di Ziggo Sport, seusai laga cukup kritis terutama terhadap Marcos Leonardo.

Hasil imbang 2-2 itu tidak membawa dampak besar bagi Ajax. Pada leg pertama putaran ketiga kualifikasi Conference League, tim asal Amsterdam itu sudah menang 3-1 pekan lalu, sehingga mereka tetap ‘dengan tenang’ melaju ke play-off.

Namun permainan pada Kamis malam tidak bagus, menurut Krul. “Saat ini mereka belum menjadi mesin yang berjalan mulus. Dan itu juga logis, tetapi Anda tetap mengharapkan sedikit lebih banyak kualitas di babak kedua. Menuntaskan laga dengan rapi. Tetapi itu tidak terjadi. Saya pikir rasa kecewa yang mendominasi malam ini.”

“Mungkin ada beberapa titik terang kecil. Para pemain yang masuk: Tolu, Ouazane... Menurut saya, dia benar-benar berlian. Mudah-mudahan kita masih akan melihat banyak momen indah darinya. Tetapi sebagai pelatih, dia masih terus mencari siapa sebelas pemain terbaiknya saat ini.”

Krul merasa tahu apa yang mungkin menjadi penyebabnya di Ajax. “Mungkin ini soal sedikit kepercayaan diri. Tahun lalu mereka punya tiga pelatih berbeda. Klub ini hanya butuh sedikit ketenangan. Ada beberapa rekrutan bagus, mereka juga masih harus bugar.”

Salah satu rekrutan itu adalah striker Leonardo, yang juga tidak memberikan kesan terlalu baik saat melawan Shelbourne. “Tentang Leonardo sudah cukup banyak dibicarakan,” kata Krul. “Malam ini lagi-lagi dia tidak menunjukkan cukup banyak hal. Menghadapi tiga tukang jagal di lini belakang itu juga bukan pertandingan yang ideal baginya, tetapi dalam hal itu pun Anda bisa melihat bahwa Ajax masih mencari bentuk.”

“Anda bisa melihat bahwa anak itu saat ini belum punya kepercayaan diri. Itu akan datang, tetapi dia adalah striker yang hidup untuk gol. Dan saat ini dia masih belum menunjukkan cukup banyak hal.”

“Malam ini saya sama sekali tidak banyak melihat darinya. Dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya dia masih sempat masuk ke kotak penalti, lalu dia memang tidak menyelesaikannya dengan baik. Tetapi dia sangat gelisah. Dan Anda juga melihat saat dia ditarik keluar bahwa tidak ada apa pun di dalam dirinya. Tidak ada tenaga ledak. Itu memang disayangkan untuk anak seperti itu. Jika Anda datang ke klub baru, Anda ingin secepat mungkin menunjukkan apa yang bisa Anda lakukan,” pungkas mantan kiper itu.