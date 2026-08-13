Tim Krul melihat ‘berlian’ di Ajax: ‘Saya yakin klub-klub besar sedang mengamatinya’

Tim Krul tetap melihat satu titik terang di kubu Ajax, meski permainan mereka melawan Shelbourne FC (2-2) mengecewakan: Abdellah Ouazane. Hal itu disampaikan analis Ziggo Sport tersebut.

Hasil imbang di markas Shelbourne tidak berdampak besar bagi Ajax. Leg pertama di babak kualifikasi ketiga Conference League sudah dimenangi tim Amsterdam itu pekan lalu dengan skor 3-1, sehingga mereka tetap ‘seperti biasa’ lolos ke play-off.

Menurut Krul, Ajax sama sekali tidak bermain bagus. Namun, ia tetap melihat ‘beberapa titik terang kecil’. “Para pemain yang masuk: Tolu, Ouazane...,” ujar mantan kiper itu, sebelum kemudian membahas Ouazane yang berusia tujuh belas tahun.

“Menurut saya, dia benar-benar berlian. Semoga kita masih akan melihat banyak momen indah darinya. Benar-benar berlian.”

“Ini tetap Ajax: sekali dalam beberapa waktu, selalu muncul anak seperti itu. Dan saya rasa dia benar-benar anak seperti itu lagi. Saya pikir klub-klub besar pasti melihatnya, karena dia benar-benar enak ditonton. Suporter datang ke stadion untuk itu.”

Krul juga melihat satu hal yang masih bisa diperbaiki dari talenta tersebut. “Anak itu beberapa kali berlari tujuh puluh atau delapan puluh meter dengan bola. Lalu pada momen terakhir, mungkin dia harus sedikit menjaga visi permainan, karena setelah itu dia benar-benar masuk ke dalam kekacauan. Tapi itulah yang saya suka dari anak-anak muda seperti itu.”

Ouazane masuk ke lapangan pada Kamis malam di menit ke-57 sebagai pengganti Julian Brandt. Itu adalah laga resmi kelimanya untuk Ajax.