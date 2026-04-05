Tim junior Maroko menutup Kejuaraan Afrika Utara dengan prestasi baru

Tim nasional Maroko U-17 mencatatkan prestasi gemilang di Kejuaraan Federasi Afrika Utara, yang menjadi ajang kualifikasi untuk putaran final Piala Afrika.

Maroko dinobatkan sebagai juara dengan rekor sempurna, setelah menang di babak terakhir, hari Minggu ini, atas tim nasional Libya dengan skor 3-1, di Stadion Syuhada Bina di kota Benghazi, Libya.

Maroko mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 2-1. Adam Bougazir membuka skor untuk Asad Al-Atlas pada menit kedua, sebelum tim nasional Libya menyamakan kedudukan melalui Mohamed Jaroud pada menit kesepuluh.

Adam Bouaziz kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-45, sehingga babak pertama berakhir dengan skor 2-1.

Timnas Maroko menambah gol ketiga pada menit ke-55, yang dicetak oleh pemain Adnan Boujovi.

Timnas Maroko berhasil meraih poin penuh di turnamen ini, setelah memenangkan keempat pertandingannya, melawan Tunisia dengan skor 2-0, melawan Aljazair dengan skor 3-0, melawan Mesir dengan skor 2-1, dan terakhir melawan Libya.

