Tim itu tak akan pulang: bintang utama justru mendapat nilai terendah setelah drama Piala Dunia Inggris

Impian Inggris di Piala Dunia kembali pupus pada Rabu malam. The Three Lions kehilangan keunggulan mereka di 15 menit terakhir dan kalah 1-2 dari Argentina. Thomas Tuchel pun mendapat nilai 3 dari GOAL, yang sama seperti Voetbalzone merupakan bagian dari Footballco.

Tuchel dianggap bertanggung jawab atas kegagalan timnya mencapai final. “Pelatih asal Jerman itu telah merancang strategi pertempurannya hampir dengan sempurna. Keputusan menempatkan Spence dan Rogers sebagai starter terbukti sangat tepat dan membawa Inggris unggul.”

“Namun, dengan pergantian pemainnya yang terlambat, Tuchel benar-benar kehilangan kendali atas pertandingan. Inggris kehilangan semua kendali atas pertandingan dan setelah gol penyama kedudukan dari Argentina, kekalahan tampaknya tak terhindarkan. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apakah ia akan menyelesaikan sisa kontraknya...”

Sebagian besar pemain Inggris mendapat nilai 5, 6, atau 7. Namun, Harry Kane menjadi kambing hitam dan mendapat nilai 4. “Ini adalah malam yang sangat buruk bagi pemimpin lini serang Inggris tersebut, yang sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda mampu mencetak gol.”

Kiper Jordan Pickford, yang tampil kurang meyakinkan pada kedua gol yang kebobolan, diberi nilai 5. Nilai yang sama dengan John Stones, yang kehilangan jejak Lautaro Martínez sepenuhnya saat gol kedua Argentina tercipta.

Pemain bintang Jude Bellingham juga mendapat nilai 5. “Meskipun ia menciptakan ancaman melalui beberapa gerakan lari yang bagus dan memancing beberapa pelanggaran, ia tidak berhasil meninggalkan jejak yang berarti dalam pertandingan ini.”

Sejumlah pemain Inggris justru tampil bagus menurut GOAL. Reece James, Djed Spence, Declan Rice, Morgan Rogers, dan pencetak gol Anthony Gordon dinilai dengan nilai 7.