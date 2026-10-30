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Thierry Henry yakin Arsenal bisa mengatasi kesulitan yang belakangan mereka alami di Anfield saat bertandang menghadapi Liverpool dalam laga Liga Primer akhir pekan ini. Striker legendaris itu menilai tim asuhan Mikel Arteta telah membuktikan ketangguhannya musim ini dan mampu meraih kemenangan tandang yang krusial meski belakangan dilanda cedera.

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Arsenal menghadapi ujian krusial di Anfield

Arsenal menghadapi ujian besar di Premier League akhir pekan ini saat mereka bertandang ke Merseyside untuk menghadapi Liverpool. Pertandingan yang sangat dinantikan ini digelar setelah rival mereka dalam perebutan gelar, Manchester City, meraih kemenangan meyakinkan di Anfield awal bulan ini.

Namun, legenda klub Henry sama sekali tidak mencemaskan apa yang telah dicapai tim lain di stadion ternama itu. Ia yakin Arsenal harus sepenuhnya fokus pada perjalanan mereka sendiri di kompetisi domestik dan mengabaikan segala hal di luar itu. Arsenal menelan kekalahan yang mengecewakan dalam pertemuan yang sama tahun lalu setelah Dominik Szoboszlai mencetak gol lewat tendangan bebas luar biasa. Kini mereka bertekad meraih hasil berbeda dan membawa pulang tiga poin penting.

Henry menepis perbandingan dengan City

Arsenal tentu mendapat tekanan untuk menyamai standar tinggi yang ditetapkan City. Namun, Henry menegaskan bahwa membandingkan hasil di stadion yang berbeda tidak ada gunanya di kompetisi kasta tertinggi.

“Sebagai pemain, saya tidak pernah melihat liga dengan cara seperti itu,” jelas Henry dalam wawancara dengan Betway. “City tidak menang di kandang Aston Villa musim ini, sedangkan Arsenal menang. Arsenal kalah di kandang Aston Villa tahun lalu. Anda juga bisa menyebut bahwa kami menang di kandang Brighton tahun lalu, tetapi tidak tahun ini.

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“Anda bisa melihat sejarah dan mendapati bahwa beberapa tim kesulitan di stadion tertentu, seperti Tottenham di kandang Chelsea hingga akhir pekan lalu. Namun, begitu Anda berhasil mengakhiri catatan itu, semuanya menjadi baik-baik saja. Tahun lalu kami kalah di Anfield, Szoboszlai mencetak gol lewat tendangan bebas luar biasa, jadi mari kita lihat apa yang terjadi kali ini.”

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Menemukan cara untuk menang

Arsenal menunjukkan kemampuan beradaptasi secara taktis yang luar biasa dalam beberapa pekan terakhir. Mereka berhasil melewati periode sulit tanpa sejumlah pemain penting di lini serang, tetapi tetap mampu meraih hasil penting saat paling dibutuhkan.

“Kami menjalani banyak pertandingan tanpa Bukayo Saka, Martin Odegaard, dan Kai Havertz, tetapi tetap berhasil menemukan cara,” tambah Henry. “Lihat siapa yang mencetak gol tempo hari: Konsa dan Gabriel. Tim ini menemukan cara untuk memenangi pertandingan.

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“Setelah kekalahan melawan Brighton, saya mengatakan bahwa kami harus melihat apakah pertandingan itu akan membebani para pemain Arsenal. Mereka merespons dengan baik, dan menurut saya pendekatan mereka dalam pertandingan melawan Bayern Munich sangat bagus: berusaha menguasai bola, menekan, dan membangun serangan dengan umpan yang menembus lini lawan.

“Mari kita lihat apa yang terjadi saat bertandang menghadapi Liverpool, yang terlihat sedikit lebih baik, terutama saat melawan Brighton. Saya kira pertandingan itu akan menjadi tantangan bagi mereka, tetapi harus diakui, mereka bermain bagus.”

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Liverpool menghadirkan ancaman besar

Arsenal kini harus menuntaskan persiapan untuk laga yang akan berlangsung sengit. Liverpool menunjukkan performa yang konsisten setelah baru-baru ini meraih kemenangan impresif atas Brighton di liga dan menyingkirkan Chelsea dari Carabao Cup, yang meningkatkan kepercayaan diri mereka.