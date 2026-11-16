"Tim ini akan memenangi sesuatu": Martin Tyler jagokan Inggris akhiri penantian trofi turnamen besar di Euro 2028 setelah mengejutkan Spanyol

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Martin Tyler yakin tim Inggris asuhan Thomas Tuchel siap mengakhiri penantian panjang akan trofi turnamen besar setelah menang 3-2 atas Spanyol di Madrid dalam laga Nations League, Minggu. Komentator legendaris yang telah memandu lebih dari 350 pertandingan Inggris itu memuji penampilan nyaris sempurna selama satu jam pertama, memberi pujian khusus kepada James Trafford, dan menyebut Euro 2028 di kandang sendiri sebagai peluang emas.

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Tyler puji penampilan Inggris yang nyaris sempurna di Madrid

Inggris memberi juara dunia sekaligus Eropa itu kekalahan pertama dalam dua tahun dan 43 pertandingan pada Minggu malam, sekaligus membalas kekalahan 3-2 dari Spanyol di Wembley pada September. Tyler, yang telah menghadiri 13 Piala Dunia dan menjadi komentator sepakbola di Sky Sports dari 1990 hingga 2023, sangat terkesan dengan penampilan yang ia saksikan.

Berbicara kepada Sky Sports saat buku barunya, 'Tales from the Gantry: Letters from a Lifetime in Football', diterbitkan pada Senin, ia berkata: "Itu penampilan Inggris yang sangat mengesankan. Selama satu jam, penampilan mereka nyaris sempurna. Lalu, tentu saja, laga berjalan sebagaimana mestinya ketika 11 pemain menghadapi 10, meski tidak selalu demikian. Adil bagi Spanyol, mereka mengajukan beberapa tantangan yang sangat penting dan harus diatasi Inggris."

Trafford buktikan mampu menjadi kiper nomor satu Inggris

Ada satu pemain yang khususnya menarik perhatian Tyler di ibu kota Spanyol. Pria berusia 81 tahun itu yakin penampilan Trafford akan dikenang sebagai momen ketika ia menunjukkan diri sebagai pesaing serius Jordan Pickford.

"Kita banyak membicarakan Old Trafford, sekarang kita seharusnya membicarakan Trafford yang muda," tambahnya. "Saya pikir hari itu akan dipandang sebagai momen ketika ia menunjukkan apakah dirinya akan menggantikan Jordan Pickford sebagai kiper yang bagus. Apakah segera? Saya tidak tahu. Namun, ia telah membuktikan bahwa ia mampu menjadi kiper nomor satu Inggris. Tentu saja, karena perbedaan usia, karier Jordan tidak akan begitu saja meredup, sebab ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Namun, ia akan menyadari ada persaingan serius dan begitulah kehidupan, Anda tahu. Anda mendapat giliran, lalu seseorang datang dan berkata, 'Saya juga ingin mendapat bagian', dan tidak diragukan lagi Inggris tidak akan memenangi laga itu tanpa dirinya."

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Tyler yakin Inggris akhirnya akan meraih trofi

Selama lebih dari setengah abad di balik mikrofon, Tyler belum pernah mengomentari keberhasilan Inggris memenangi turnamen besar. Prestasi terdekat yang pernah ia saksikan adalah keberhasilan tim U-18 pada 1993. Namun, satu jam pertama di Madrid membuatnya lebih yakin daripada sebelumnya.

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"Inggris terlihat mampu meraih gelar. Saya sangat berharap mereka bisa memenangi Nations League karena saya menilai Nations League sebagai sebuah turnamen. Inggris, yang sering kita lupakan, finis ketiga pada edisi pertamanya," katanya. "Sejujurnya, setelah melihat babak pertama semalam, saya tidak percaya ada tim nasional mana pun di dunia yang mampu menghadapi penampilan seperti itu. Itu penampilan kelas atas. Dalam sepakbola modern, ketika tekanan adalah segalanya, mereka menekan juara dunia habis-habisan. Penampilan itu sendiri tidak membuat mereka memenangi pertandingan karena apa yang terjadi setelahnya. Mereka membutuhkan faktor lain seperti James Trafford untuk memastikan kami menang, tetapi ini masa yang menggembirakan bagi Inggris. Ada ungkapan bahwa Anda tidak bisa memenangi semuanya, tetapi akan menyenangkan jika bisa memenangi satu. Saya yakin kita akan melakukannya. Saya benar-benar yakin. Semalam, saat menonton, saya berpikir, 'tim ini akan memenangi sesuatu', dan Euro berikutnya di sini jelas merupakan peluang emas."

Apa selanjutnya bagi Inggris dan Tyler?

Inggris telah mencapai perempat-final Nations League, sebelum Euro 2028 digelar di kandang sendiri.

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Tyler, yang masih menjadi komentator lepas dan melatih di akademi Woking, berharap bisa berada di balik mikrofon untuk menggambarkan momen Harry Kane mengangkat Trofi Henri Delaunay di Wembley. "Seiring bertambahnya usia, saya akan mengatakan ini kepada semua orang yang telah melewati usia tertentu: jangan pensiun," katanya. "Pertahankan berbagai kegiatan dalam hidup Anda!"