Tim FC Porto asuhan Francesco Farioli tersingkir dari Liga Europa setelah mengalami kekalahan tipis

Nottingham Forest berhasil lolos ke semifinal Liga Europa. Di kandang sendiri, klub Inggris ini menang 1-0 atas FC Porto, setelah pertandingan leg pertama pekan lalu berakhir imbang 1-1. Di semifinal, Forest akan berhadapan dengan sesama klub Inggris, Aston Villa.

Porto asuhan Francesco Farioli, yang menempatkan Pablo Rosario sebagai starter di lini tengah, menghadapi tugas berat setelah hasil imbang pekan lalu. Pada Kamis malam, situasi tidak menjadi lebih mudah setelah delapan menit pertandingan.

Jan Bednarek mengenai lutut Chris Wood dengan kaki terentang, yang baru saja kembali dari cedera lutut. Setelah intervensi VAR, Bednarek mendapat kartu merah dari wasit Danny Makkelie. Wood terpaksa keluar lapangan karena cedera tak lama setelah itu.

Tak lama kemudian, Forest memimpin. Porto kehilangan bola di wilayahnya sendiri, lalu Morgan Gibbs-White mencetak gol 1-0 melalui tendangan jarak jauh yang diarahkan ulang oleh Rosario.

Di sisa babak pertama, Forest beberapa kali nyaris menggandakan skor melalui Nicolás Domínguez dan pemain pengganti Igor Jesus. Sepuluh pemain Porto tak banyak bisa berbuat apa-apa.

Porto tampak sedikit lebih baik setelah jeda. William Gomes melepaskan tendangan bebas yang membentur pagar betis dan beberapa saat kemudian membentur mistar gawang. Hal yang sama juga menimpa Alan Varela tak lama kemudian.

Di sisi lain lapangan, Forest berusaha mengunci kemenangan. Tembakan Domínguez melebar tipis, sementara Igor Jesus membentur bagian atas mistar gawang. Pada akhirnya, tim tuan rumah berhasil memastikan kemenangan.