Tim FWZ, yang dipimpin oleh kreator konten asal Kuwait Fawaz Al-Shammari, meraih kemenangan pertamanya di turnamen Piala Dunia Antarklub Kings League 2026 yang berlangsung di kota Milan, Italia, setelah mengalahkan tim Spanyol Porcinos FC melalui adu penalti dengan skor 4-1, sehingga menyingkirkan salah satu kandidat terkuat perebut gelar sekaligus menegaskan kehadiran yang kian meningkat dari tim-tim kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara di turnamen dunia tersebut.

Tim Kuwait ini tampil impresif menghadapi lawannya dari Spanyol, yang dianggap sebagai salah satu tim paling sukses dan populer di Kings League, sehingga berhasil mengakhiri perjalanannya di turnamen dan meraih kemenangan pertamanya dalam partisipasinya di Piala Dunia Antarklub. Ini menjadi pencapaian baru yang menambah kehadiran tim-tim kawasan di ajang dunia tersebut, beberapa hari setelah kemenangan bersejarah yang diraih tim Saudi DR7 atas juara bertahan pada awal partisipasinya.

Kota Milan, Italia, menjadi tuan rumah kompetisi Piala Dunia Antarklub Kings League 2026 pada periode 26 Juli hingga 1 Agustus, dengan diikuti 16 tim yang mewakili berbagai turnamen Kings League di seluruh dunia, yang saling bersaing memperebutkan gelar juara dunia sepak bola tujuh lawan tujuh sesuai aturan inovatif yang menjadi ciri khas turnamen ini.

Pencapaian ini datang bertepatan dengan persiapan kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara menyambut dimulainya musim penuh pertama Kings League – Timur Tengah, yang digelar di ibu kota Saudi, Riyadh, pada periode 18 September hingga 30 Oktober, dengan diikuti 10 tim, dalam kerangka kemitraan strategis antara Kings League dan perusahaan Surj untuk Investasi Olahraga, sementara Kool Arena di Boulevard Riyadh City menjadi tuan rumah seluruh pertandingan musim baru ini.

Musim baru ini menyaksikan perluasan jumlah tim peserta setelah kesuksesan edisi perdana, di mana jumlahnya bertambah dari 8 menjadi 10 tim, dengan 11 putaran yang akan digelar sebelum kompetisi ditutup melalui babak final empat besar (Final Four) untuk menentukan juara musim.

Kings League, yang didirikan oleh bintang Spanyol Gerard Pique, merupakan turnamen inovatif sepak bola tujuh lawan tujuh yang memadukan kompetisi olahraga, produksi konten, dan hiburan digital, melalui aturan-aturan tidak konvensional serta interaksi luas dengan penggemar. Dalam waktu singkat, turnamen ini berhasil meraih penyebaran global dengan meluncurkan edisi lokal di sejumlah negara, di samping menyelenggarakan turnamen Piala Dunia Antarklub dan Antartimnas, sehingga menjadi salah satu turnamen olahraga dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Sekilas tentang Kings League di Timur Tengah dan Afrika Utara

Kings League di Timur Tengah dan Afrika Utara merupakan edisi regional dari Kings League global, dan hadir dalam kerangka kemitraan strategis antara Kings League dan perusahaan Surj untuk Investasi Olahraga, dengan tujuan menghadirkan pengalaman baru bagi sepak bola di kawasan.

Liga ini berlandaskan pada konsep yang diciptakan oleh pendiri Kings League, Gerard Pique, yang bertumpu pada penyajian ulang sepak bola dengan aturan inovatif yang memadukan kompetisi olahraga dan hiburan, melalui liga sepak bola tujuh lawan tujuh yang tim-timnya dipimpin oleh sejumlah kreator konten dan influencer terkemuka di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

Kings League di Timur Tengah dan Afrika Utara memadukan olahraga, hiburan, dan budaya digital, untuk menghadirkan pengalaman interaktif modern yang mendefinisikan ulang cara menikmati sepak bola, serta menjawab harapan generasi baru penggemar.