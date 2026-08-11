Guillermo Hoyos, pelatih Inter Miami, berbicara tentang absennya Lionel Messi dari tim menyusul meninggalnya sang ayah, Jorge, seraya menegaskan bahwa klub tengah dilanda kesedihan yang mendalam bersama sang kapten, yang berangkat ke Rosario, Argentina, bersama keluarganya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ayahnya.

Pernyataan Hoyos itu muncul menjelang laga terakhir Inter Miami di fase grup Leagues Cup 2026 melawan Leon, di saat peluang mereka untuk mencapai perempat final berada dalam bahaya besar, setelah kekalahan dari Rayados pada laga kedua.

Menurut surat kabar as, sang pelatih berkata tentang kondisi yang tengah dialami Messi: "Kita semua tahu apa yang terjadi pada Leo, ini adalah tragedi yang luar biasa."

Ia menambahkan: "Ini adalah kesedihan yang luar biasa, dan kami merasakannya begitu dalam bersamanya. Ini sangat sulit, dan pada saat-saat seperti ini kata-kata sering kali tak mampu mengungkapkan. Ketika kamu mengalami sesuatu yang begitu menyakitkan, pemulihan membutuhkan waktu, dan itu adalah kenyataan yang kita semua hadapi. Kamu tidak benar-benar belajar bagaimana menghadapinya, karena rasa sakitnya begitu dalam."

Messi sebelumnya menjauh dari Inter Miami dan bertolak ke Argentina setelah meninggalnya sang ayah, sementara tim menerima pukulan telak dengan kekalahan dari Rayados, yang menempatkan mereka dalam situasi sulit dalam perebutan salah satu dari empat tiket lolos yang dialokasikan untuk klub-klub Liga Amerika menuju perempat final.

Inter Miami mengakhiri perjalanannya di fase grup melawan Leon, sebelum fokus mereka beralih ke laga menghadapi Nashville pada hari Sabtu, dalam pertandingan yang dinanti dan berpotensi menentukan perebutan puncak Wilayah Timur.