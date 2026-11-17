Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Apakah penampilan tim DFB melawan Belanda cuma "biasa-biasa saja"? Rafael van der Vaart mengundang perhatian lewat pernyataan yang tak lazim.

Mantan pemain Bundesliga Rafael van der Vaart melontarkan kritik tajam kepada para pemain timnas Belanda setelah kekalahan telak dari tim DFB. Menurutnya, mereka takluk dari Jerman yang "biasa-biasa saja".

Dalam kapasitasnya sebagai pengamat di stasiun televisi yang tampil paling banter rata-rata , van der Vaart menilai Belanda membiarkan diri mereka dipermainkan oleh tim Jerman. NOS menayangkan komentarnya: "Menurut saya, Jerman sebenarnya cukup biasa-biasa saja. Ini jelas bukan tim Jerman terbaik yang pernah kami hadapi. Namun, kami tetap kalah 5-0. Mereka benar-benar seharusnya malu."

Dalam kekalahan 0-5 (0-1) itu, timnas Belanda sama sekali tak menunjukkan keberanian saat menyerang, lanjut mantan pemain yang mencatatkan 109 penampilan untuk timnas Belanda tersebut. "Mereka terlihat seperti ketakutan setengah mati. Seperti sekarung kentang."

Iklan Iklan

Joey Veerman, yang tampil sangat baik bersama BVB dalam beberapa pekan terakhir, disebutnya "terus-menerus salah mengolah bola". Tijjani Reijnders, yang baru beberapa hari lalu tampil gemilang dengan mencetak tiga gol dalam kemenangan 7-0 atas Yunani, juga dinilainya membuat "terlalu banyak keputusan keliru".

Topik Terkait

Belanda turun ke posisi kedua klasemen Nations League

Van der Vaart juga mengkritik kiper Bart Verbruggen. Setelah gol yang mengubah skor menjadi 0-5, Verbruggen mengumpulkan rekan-rekannya untuk semacam pembicaraan darurat, tampaknya guna menegur permainan bertahan para pemain di depannya yang beberapa kali sangat buruk.

Van der Vaart mengatakan: "Sejujurnya, saya tak tahan melihatnya. Seorang kiper melakukan hal seperti itu, dan saya berpikir: Kamu baru saja kebobolan lima gol. Memang tidak bisa berharap setiap tembakan ditepis, tetapi kamu bahkan tidak mendekati bola."

Iklan

Akibat kekalahan telak dari rival berat mereka, Jerman, Belanda turun ke posisi kedua pada pertandingan terakhir fase grup. Posisi itu memang cukup untuk lolos ke perempat-final, tetapi Oranje kini harus menghadapi juara grup lain. Berdasarkan klasemen saat ini, lawannya bisa Prancis, Inggris, atau Portugal.