Tim cadangan AZ tak mampu menandingi Shakhtar dan tersingkir dari Liga Konferensi

AZ gagal membalikkan kekalahan 0-3 pekan lalu saat menghadapi Shakhtar Donetsk. Pertandingan di Stadion AFAS berakhir imbang 2-2. AZ menurunkan skuad cadangan, yang menunjukkan bahwa mereka lebih memfokuskan diri pada pertandingan Minggu mendatang. Saat itu, final Eurojackpot KNVB Beker akan digelar.

Di babak pertama yang sangat membosankan, ancaman pertama dan satu-satunya dari AZ baru muncul pada menit ke-39. Sebuah umpan silang ke arah Ibrahim Sadiq berhasil disundul dengan apik oleh pemain asal Ghana itu di tiang jauh, namun sundulannya melebar tipis.

Di babak kedua, sedikit harapan yang masih dimiliki para penggemar di stadion pun sirna sepenuhnya. Alisson menyelesaikan serangan yang bagus ke sudut jauh dan mengubah skor menjadi 4-0 secara agregat.

AZ gagal membalas melalui Rion Ichihara. Pemain muda asal Jepang itu berada dalam posisi bebas saat tendangan sudut, tetapi sundulannya melambung tipis di atas gawang.

Tak lama kemudian, bola akhirnya masuk ke gawang melalui sisi Alkmaar. Pemain pengganti Isak Jensen mencetak gol melalui tendangan bebas langsung yang membentur bagian dalam tiang gawang: 1-1.

Lima menit kemudian, ketika Matej Sin dengan cerdik menyambar umpan dari pemain Hungaria Bendeguz Kovacs, harapan di Alkmaar kembali muncul sejenak.

Namun, comeback tidak terjadi. Luca Meirelles mendapat banyak waktu dan ruang untuk mencetak gol penyama kedudukan 2-2 dan melakukannya dengan melewati kaki Jeroen Zoet.