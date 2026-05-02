Til sangat percaya diri dan menjelaskan apa yang bisa ia sumbangkan bagi tim nasional Belanda

Guus Til masuk dalam radar Ronald Koeman, demikian yang telah beberapa kali disampaikan oleh pelatih timnas Belanda tersebut. Pemain yang dimaksud memberikan tanggapannya setelah laga Ajax vs PSV (2-2) mengenai kemungkinan dipanggil ke timnas Belanda menjelang Piala Dunia yang akan datang.

''Tidak terlalu penting seberapa banyak saya memikirkannya,'' demikian Til membuka percakapan dari Amsterdam dengan Hans Kraay junior, reporter ESPN. ''Setelah musim ini, saya akan pergi ke Italia selama seminggu. Dan ketika saya kembali, seharusnya daftar pemain sudah diumumkan. Nanti saya lihat saja.''

Kraay kemudian ingin tahu dari Til apa yang bisa dia tambahkan ke tim Koeman. "Tahun ini, dan juga tahun-tahun sebelumnya, saya rasa saya adalah salah satu gelandang terbaik di Eredivisie," kata pemain serba bisa PSV itu kepada pelatih timnas, lebih dari sebulan sebelum dimulainya Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

“Saya telah membuktikan bahwa saya bisa mencetak gol. Kami tiga kali menjadi juara, di mana saya memainkan peran penting. Jadi saya pikir itu sudah jelas,” kata Til yang percaya diri, yang berhasil mencetak 52 gol dalam 173 pertandingan bersama PSV.

Til mencetak 16 gol dalam 38 pertandingan untuk PSV di semua kompetisi musim ini. Ia sering ditempatkan sebagai penyerang oleh pelatih Peter Bosz, meskipun Ricardo Pepi menjadi ujung tombak juara saat melawan Ajax.

Til yang berusia 28 tahun melakukan debutnya di tim nasional Belanda pada Maret 2018 dan kini telah tampil dalam enam pertandingan internasional. Penampilannya terakhir untuk Oranje terjadi pada Oktober 2024, saat Belanda bermain imbang 1-1 melawan Hongaria di Nations League.