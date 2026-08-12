Tiket Women’s Super League 2026-27: harga tiket WSL, hospitality, dan informasi tiket musiman

Dengan jumlah penonton di stadion yang memecahkan rekor turnamen dan tayangan global melampaui 400 juta, dampak sepak bola wanita terus merambah langsung ke kompetisi domestik.

Saat musim Barclays Women’s Super League (WSL) 2026/27 dimulai, minat penggemar dan jumlah kehadiran di stadion lebih tinggi dari sebelumnya.

Biarkan GOAL menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan tiket pertandingan WSL untuk musim 2026/27, termasuk tempat membelinya dan perkiraan harganya.

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Women’s Super League (WSL)?

Metode paling andal dan hemat biaya untuk membeli tiket WSL adalah langsung melalui portal penjualan tiket resmi klub.

Sangat disarankan untuk rutin memeriksa situs klub terkait jadwal penjualan dan ketersediaan anggota.

Tiket pertandingan tunggal dan paket tiket musiman tersedia untuk sebagian besar klub WSL, meski pembelian lebih awal sangat penting untuk laga besar, derby lokal, dan pertandingan yang melibatkan kandidat juara.

Sejumlah inisiatif stadion utama terus meningkatkan pengalaman hari pertandingan untuk kampanye 2026/27:

Arsenal Women: Bermain 100% dari 13 laga kandang WSL mereka di Emirates Stadium, dengan menawarkan tiket satuan serta bundel beberapa pertandingan.

Bermain 100% dari 13 laga kandang WSL mereka di Emirates Stadium, dengan menawarkan tiket satuan serta bundel beberapa pertandingan. Everton Women: Menggelar laga kandang WSL di Goodison Park yang bersejarah, menciptakan kandang utama permanen di Merseyside.

Menggelar laga kandang WSL di Goodison Park yang bersejarah, menciptakan kandang utama permanen di Merseyside. Chelsea Women: Menggelar laga-laga utama besar di Stamford Bridge di samping sejumlah pertandingan terpilih di Kingsmeadow.

Menggelar laga-laga utama besar di Stamford Bridge di samping sejumlah pertandingan terpilih di Kingsmeadow. Liverpool Women: Menggelar laga-laga liga besar di Anfield.

Jika alokasi resmi klub habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menawarkan opsi jual-beli antarsuporter untuk laga dengan permintaan tinggi. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Women’s Super League?

Lihat rata-rata harga tiket musiman dewasa dan tiket hari pertandingan untuk musim 2025/26 mendatang:

Klub Tiket Musiman Tiket Pertandingan Arsenal £140 – £360 £13,50 – £90 Aston Villa £80 – £110 £10 – £20 Birmingham City £75 – £95 £10 – £15 Brighton & Hove Albion £95 – £120 £10 – £18 Charlton Athletic £75 – £95 £10 – £15 Chelsea £70 – £130 £12 – £40 Crystal Palace £80 – £100 £10 – £18 Everton £100 – £120 £10 – £20 Liverpool £75 – £100 £10 – £25 London City Lionesses £85 – £110 £10 – £18 Manchester City £85 – £105 £14 – £35 Manchester United £85 – £110 £12 – £25 Tottenham Hotspur £90 – £125 £10 – £22 West Ham United £75 – £90 £10 – £18

Bagaimana saya bisa menonton atau melakukan streaming pertandingan Women’s Super League?

Kampanye WSL yang baru akan menjadi yang pertama dalam kesepakatan hak siar baru berdurasi lima tahun yang dibagi antara Sky Sports dan BBC, yang disepakati pada Oktober lalu. Dipahami bahwa Sky akan menayangkan 90% pertandingan secara langsung.

Anda juga bisa menyaksikan seluruh aksinya melalui NOW dan aplikasi Sky Sports. NOW adalah layanan streaming instan yang menawarkan akses ke semua saluran Sky Sports, setiap stream Sports+ Sky, dan banyak lagi. Ini adalah sebuah aplikasi, sehingga pelanggan bisa mendaftar dan langsung melakukan streaming di lebih dari 60 perangkat. Membership NOW Sports juga memberi pelanggan akses ke semua stream langsung Sky Sports+ serta dokumenter Sky Sports dan tayangan ulang serta sorotan pilihan sesuai permintaan selama periode membership Anda. Berbagai paket membership tersebut adalah sebagai berikut: 6-Month Saver Membership (£26 per bulan, masa minimum 6 bulan) dan Day Membership (£14,99, pembayaran satu kali). NOW Sports Day Membership Anda dimulai segera setelah pembelian dan berlangsung selama 24 jam. Flexible Month Membership (£29,99 per bulan, selama 6 bulan). Anda bisa membatalkannya kapan saja.

Meninjau informasi penjualan tiket untuk sepak bola wanita kasta tertinggi menunjukkan pertumbuhan komersial yang pesat dan meningkatnya popularitas kompetisi domestik. Jika Anda berencana memasang taruhan outright bracket atau prediksi pertandingan, memanfaatkan penawaran sambutan memberi Anda bantalan awal yang sangat baik. Baca ulasan pakar kami untuk menemukan bonus yang terbuka dengan kode promo megapari kami.