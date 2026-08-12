Tiket Women’s Super League 2026-27: harga tiket WSL, hospitality & informasi tiket musiman

Dengan rekor kehadiran penonton turnamen dan jumlah penayangan global yang melampaui 400 juta, dampak sepak bola putri terus merambah langsung ke kompetisi domestik.

Saat musim 2026/27 Barclays Women’s Super League (WSL) dimulai, minat penggemar dan jumlah kehadiran di stadion lebih tinggi daripada sebelumnya.

GOAL akan menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan tiket pertandingan WSL untuk musim 2026/27, termasuk tempat membelinya dan perkiraan harganya.

Cara membeli tiket pertandingan Women’s Super League (WSL)

Metode paling andal dan hemat biaya untuk membeli tiket WSL adalah langsung melalui portal penjualan tiket resmi klub.

Sangat disarankan untuk rutin memeriksa situs klub terkait jadwal penjualan dan pembukaan penjualan untuk anggota.

Tiket pertandingan tunggal dan paket tiket musiman tersedia luas untuk sebagian besar klub WSL, meski pembelian lebih awal sangat penting untuk laga besar, derby lokal, dan pertandingan yang melibatkan tim penantang gelar.

Berbagai inisiatif stadion utama terus meningkatkan pengalaman hari pertandingan untuk kampanye 2026/27:

Arsenal Women: Memainkan 100% dari 13 laga kandang mereka di WSL di Emirates Stadium, dengan menawarkan tiket satuan serta paket beberapa pertandingan.

Memainkan 100% dari 13 laga kandang mereka di WSL di Emirates Stadium, dengan menawarkan tiket satuan serta paket beberapa pertandingan. Everton Women: Memainkan laga kandang WSL di Goodison Park yang bersejarah, menciptakan markas utama permanen di Merseyside.

Memainkan laga kandang WSL di Goodison Park yang bersejarah, menciptakan markas utama permanen di Merseyside. Chelsea Women: Menggelar laga-laga utama di Stamford Bridge bersamaan dengan sejumlah pertandingan terpilih di Kingsmeadow.

Menggelar laga-laga utama di Stamford Bridge bersamaan dengan sejumlah pertandingan terpilih di Kingsmeadow. Liverpool Women: Menggelar laga-laga liga besar di Anfield.

Jika alokasi resmi dari klub habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menawarkan opsi penjualan kembali antarsuporter untuk pertandingan dengan permintaan tinggi. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Women’s Super League?

Lihat rata-rata harga tiket musiman dewasa dan tiket hari pertandingan untuk musim 2025/26 mendatang:

Klub Tiket Musiman Tiket Pertandingan Arsenal £140 – £360 £13,50 – £90 Aston Villa £80 – £110 £10 – £20 Birmingham City £75 – £95 £10 – £15 Brighton & Hove Albion £95 – £120 £10 – £18 Charlton Athletic £75 – £95 £10 – £15 Chelsea £70 – £130 £12 – £40 Crystal Palace £80 – £100 £10 – £18 Everton £100 – £120 £10 – £20 Liverpool £75 – £100 £10 – £25 London City Lionesses £85 – £110 £10 – £18 Manchester City £85 – £105 £14 – £35 Manchester United £85 – £110 £12 – £25 Tottenham Hotspur £90 – £125 £10 – £22 West Ham United £75 – £90 £10 – £18

Bagaimana saya bisa menonton atau melakukan streaming pertandingan Women’s Super League?

Kampanye WSL yang baru akan menjadi yang pertama dalam kesepakatan siaran baru berdurasi lima tahun yang dibagi antara Sky Sports dan BBC, yang disepakati Oktober lalu. Dipahami bahwa Sky akan menayangkan 90% pertandingan secara langsung.

Anda juga bisa melakukan streaming semua aksinya di NOW dan aplikasi Sky Sports. NOW adalah layanan streaming instan yang menawarkan akses ke semua saluran Sky Sports, setiap stream Sports+ Sky, dan banyak lagi. Ini adalah aplikasi, sehingga pelanggan dapat mendaftar dan langsung melakukan streaming di lebih dari 60 perangkat. Membership NOW Sports juga memberi pelanggan akses ke semua stream langsung Sky Sports+ serta dokumenter Sky Sports dan tayangan ulang serta cuplikan pilihan sesuai permintaan dalam periode membership Anda. Berbagai paket membership yang tersedia adalah sebagai berikut: Membership Hemat 6 Bulan (£26 per bulan, masa minimum 6 bulan) dan Membership Harian (£14,99, pembayaran satu kali). Membership Harian NOW Sports Anda dimulai segera setelah pembelian dan berlaku selama 24 jam. Membership Bulanan Fleksibel (£29,99 per bulan, selama 6 bulan). Anda dapat membatalkannya kapan saja.