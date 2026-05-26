Tiket Piala Dunia 2026 termurah: Rincian harga rata-rata, termasuk pertandingan Belanda, Aljazair, babak penyisihan grup, dan lainnya

Kini kita sudah menghitung mundur dalam hitungan minggu, bukan lagi bulan, hingga bola pertama benar-benar ditendang dalam Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

Tidak mengherankan, permintaan tiket pertandingan Piala Dunia 2026 sangat tinggi, terutama untuk pertandingan tertentu, seperti saat negara tuan rumah bertanding. Namun, akan ada kursi yang tersedia di beberapa pertandingan, terutama selama fase grup, yang mungkin sedikit lebih mudah diakses.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk di mana Anda dapat menemukan tiket termurah.

Peringkat: Apa saja tiket Piala Dunia 2026 termurah saat ini?

Berdasarkan daftar penjualan kembali saat ini, perkiraan harga awal FIFA, dan harga terendah yang tersedia untuk umum, berikut adalah tiket Piala Dunia 2026 termurah yang saat ini ada di pasaran.

Harga dapat berubah karena penetapan harga dinamis dan permintaan yang terus berlanjut.

Peringkat Pertandingan (Tanggal) Tempat Rentang harga rata-rata Tiket #1 Paraguay vs Australia (18 Juni) Levi's Stadium (Santa Clara) $140+ Tiket #2 Arab Saudi vs Cape Verde (26 Juni) NRG Stadium (Houston) $163+ Tiket #3 Austria vs Yordania (16 Juni) Stadion Levi's (Santa Clara) $177+ Tiket #4 Yordania vs Aljazair (22 Juni) Stadion Levi's (Santa Clara) $182+ Tiket #5 Austria vs Aljazair (27 Juni) Stadion Arrowhead (Kansas City) $192+ Tiket #6 Uzbekistan vs Republik Demokratik Kongo (23 Juni) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) $196+ Tiket #7 Bosnia dan Herzegovina vs Qatar (24 Juni) Lumen Field (Seattle) $213+ Tiket #8 Pantai Gading vs Curacao (25 Juni) Lincoln Financial Field (Philadelphia) $225+ Tiket #9 Republik Ceko vs Afrika Selatan (18 Juni) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) $226+ Tiket #10 Mesir vs Iran (26 Juni) Lumen Field (Seattle) $250+ Tiket

Catatan: Harga tiket sering berfluktuasi akibat sistem penetapan harga dinamis dan permintaan pasar sekunder. Peringkat ini mencerminkan harga tertinggi yang tercatat secara publik pada saat artikel ini ditulis dan dapat berubah menjelang turnamen.

Tim mana yang paling terjangkau untuk didukung di Piala Dunia 2026?

Harga rata-rata tiket pertandingan Piala Dunia saat ini sangat bervariasi antar tim.

Perbedaan antara yang termurah dan termahal berasal dari beberapa faktor, termasuk premi negara tuan rumah, penetapan harga berbasis pasar, dan lokasi pertandingan.

Tim-tim berikut muncul dua kali dalam 10 pertandingan teratas dengan tiket termurah:

Belanda

Anda mungkin mengira harus membayar mahal untuk menonton salah satu tim unggulan Eropa bertanding di Piala Dunia, tetapi hal itu tidak berlaku secara umum. Meskipun tiga kali menjadi runner-up dalam turnamen ini di masa lalu, harga tiket Piala Dunia Belanda musim panas ini ternyata sangat terjangkau.

Pertandingan Belanda melawan Jepang, Tunisia, dan negara Eropa yang belum ditentukan (Ukraina, Swedia, Polandia, atau Albania) dijadwalkan di stadion berkapasitas besar di Amerika Serikat, yang membantu menjaga harga tetap rendah dan lebih kompetitif.

Pertandingan mereka juga tidak terlalu menarik perhatian di atas kertas, seperti beberapa pertandingan grup lainnya. Misalnya, fakta bahwa beberapa pertandingan akan menampilkan Lionel Messi (Argentina) atau Cristiano Ronaldo (Portugal), yang bermain di Piala Dunia terakhir mereka, akan membuat harga tiket melonjak.

Tanggal Jadwal Lokasi Harga Rata-rata Tiket Minggu, 14 Juni Belanda vs. Jepang (15.00 CT) AT&T Stadium (Arlington) $295 Tiket Sabtu, 20 Juni Belanda vs. Swedia (12.00 CT) NRG Stadium (Houston) $320 Tiket Kamis, 25 Juni Tunisia vs. Belanda (18.00 CT) Stadion Arrowhead (Kansas City) $280 Tiket

Aljazair

Aljazair mungkin akan tampil untuk kelima kalinya di Piala Dunia musim panas ini, tetapi mereka belum pernah lolos ke putaran final sejak 2014. Harga rata-rata mulai dari $300 ke atas.

Mereka akan menghadapi juara bertahan Piala Dunia, Argentina, di Arrowhead Stadium, dan permintaan tiket sangat tinggi, seperti halnya untuk semua pertandingan yang melibatkan Messi & kawan-kawan.

Namun, setelah pertandingan tersebut, permintaan tiket Piala Dunia Aljazair menurun, karena mereka akan menghadapi Yordania dan Austria di Santa Clara dan Kansas City, masing-masing.

Bagi para penggemar Desert Warriors yang tidak kebagian tiket untuk pertandingan pembuka mereka, ini memberi mereka kesempatan lebih baik untuk menyaksikan tim kesayangan mereka bertanding dengan biaya yang lebih terjangkau.

Tanggal Jadwal Lokasi Harga Rata-rata Tiket Selasa, 16 Juni Argentina vs. Aljazair (20.00 CT) Stadion Arrowhead (Kansas City) $360 Tiket Senin, 22 Juni Yordania vs. Aljazair (20.00 PT) Stadion Levi's (Santa Clara) $220 Tiket Sab, 27 Juni Aljazair vs. Austria (21.00 CT) Stadion Arrowhead (Kansas City) $240 Tiket

Tim lain yang berada di peringkat bawah dalam daftar harga tiket rata-rata Piala Dunia antara lain:

Cape Verde

Tunisia

Arab Saudi

Curaçao

Mesir

Selandia Baru

Berapa harga tiket Piala Dunia 2026?

Saat ingin membeli tiket Piala Dunia, Anda harus bersiap menghadapi variasi harga yang cukup besar.

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa, dengan penerapan sistem harga dinamis, meskipun harga tiket awalnya mulai dari $60 untuk beberapa pertandingan babak penyisihan grup, harganya dapat naik hingga $6.730 untuk pertandingan final. Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai tahap peluncuran/penjualan tiket.

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Cara mendapatkan tiket Piala Dunia 2026

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menjelang Acara saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi instan. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Resmi Penjualan Kembali FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Apakah Anda bisa mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 dari pasar sekunder?

Jika Anda mencari cara aman untuk menjual kembali/menukar tiket Piala Dunia FIFA 2026, Pasar Penjualan Kembali/Pertukaran FIFA adalah saluran resmi untuk melakukannya. Pasar ini dibuka pada bulan Oktober dan dapat diakses melalui FIFA.com/tickets.

Pasar Penjualan Kembali FIFA tersedia bagi penduduk Kanada, Amerika Serikat, dan internasional, sedangkan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) ditujukan bagi penduduk Meksiko.

Satu hal penting bagi pembeli tiket bekas: ketersediaannya bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis, seringkali menjelang hari pertandingan. Penggemar yang ingin mendapatkan tiket bekas harus sering memeriksa platform ini, bertindak cepat saat tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Pasar sekunder, seperti StubHub, juga akan menyediakan tiket Piala Dunia 2026.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: