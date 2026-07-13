Aksi resmi dimulai di Amerika Utara seiring fase grup Piala Dunia 2026 menghadirkan drama berisiko tinggi di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Tidak mengherankan, permintaan tiket pertandingan telah mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya, khususnya untuk laga premium dan pertandingan negara tuan rumah.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui seluruh informasi tiket Piala Dunia 2026 terbaru, termasuk di mana Anda masih bisa menemukan tiket termurah yang tersisa di pasar.

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Berapa harga tiket Piala Dunia saat ini?

Berdasarkan listing penjualan kembali saat ini, estimasi harga awal FIFA, dan harga terendah yang tersedia untuk publik, berikut adalah tiket Piala Dunia 2026 termurah yang saat ini ada di pasar.

Harga dapat berubah karena penetapan harga dinamis dan permintaan yang terus berlangsung.

Catatan: Harga tiket berubah secara berkala karena penetapan harga dinamis dan permintaan penjualan kembali. Peringkat mencerminkan harga tertinggi yang dirujuk secara publik pada saat artikel ini ditulis dan dapat berubah mendekati turnamen.

Bagaimana harga Piala Dunia 2026?

Saat ingin membeli tiket Piala Dunia, Anda harus siap menghadapi variasi harga yang besar.

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa, dengan penetapan harga dinamis diberlakukan, meski tiket dimulai serendah $60 untuk beberapa pertandingan awal fase grup, harganya dapat naik hingga setinggi $6.730 untuk Final. Harga kemungkinan akan berfluktuasi sepanjang berbagai fase rilis/penjualan tiket.

Tahap Kisaran harga tiket Harga Rata-rata Penjualan Kembali Fase Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 $150 - $850 Fase Grup (pertandingan AS, Kanada & Meksiko) $75 - $2.735 $400 - $3.200 Babak 32 Besar $105 - $750 $250 - $1.100 Babak 16 Besar $170 - $980 $380 - $1.600 Perempat final $275 - $1.775 $650 - $2.900 Semifinal $420 - $3.295 $1.100 - $5.200 Final $2.030 - $7.875 $4.200 - $14.500+

Cara mendapatkan tiket Piala Dunia 2026

Per hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia, termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan post-draw Random Selection Draw, secara resmi telah berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual sepenuhnya berdasarkan siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual sepenuhnya berdasarkan siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Official FIFA Resale Marketplace juga sudah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur saat turnamen semakin dekat.

juga sudah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur saat turnamen semakin dekat. Sebagai alternatif, penggemar dapat melihat pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit terakhir. Ingat untuk memeriksa syarat & ketentuan di setiap situs sekunder untuk tiket yang Anda beli.

Bisakah Anda mendapatkan tiket resale Piala Dunia 2026?

Jika Anda mencari cara yang aman untuk menjual kembali/menukarkan tiket FIFA World Cup 26 Anda, FIFA Resale/Exchange Marketplace adalah saluran resmi untuk melakukannya. Marketplace dibuka pada Oktober dan dapat diakses melalui FIFA.com/tickets.

FIFA Resale Marketplace tersedia bagi penduduk Kanada, Amerika, dan internasional, sementara FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) ditujukan untuk penduduk Meksiko.

Satu poin penting bagi pembeli tiket resale: ketersediaannya bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis, sering kali mendekati hari pertandingan. Penggemar yang berharap mendapatkan tiket resale harus sering memeriksa platform, bertindak cepat saat tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Pasar sekunder, seperti StubHub, juga akan memiliki ketersediaan tiket Piala Dunia 2026.

Kapan FIFA World Cup 2026 digelar?

FIFA World Cup 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan menampilkan 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota tuan rumah untuk FIFA World Cup 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Mexico City, dan Monterrey

Guadalajara, Mexico City, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Apa saja venue FIFA World Cup 2026?

Pada Juni 2022, 16 kota tuan rumah FIFA World Cup 2026 diumumkan, dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat. Simak kota-kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: