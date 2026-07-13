Tiket Piala Dunia 2026 termurah: Harga jual kembali rata-rata, Final Piala Dunia, Inggris vs Argentina, dan lainnya

Aksi pertandingan telah resmi dimulai di Amerika Utara seiring dengan bergulirnya babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 yang menghadirkan drama penuh ketegangan di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Tidak mengherankan, permintaan tiket pertandingan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama untuk pertandingan-pertandingan unggulan dan pertandingan yang melibatkan negara tuan rumah.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk di mana Anda masih bisa menemukan tiket tersisa termurah yang tersedia di pasaran.

Berapa harga tiket Piala Dunia saat ini?

Berdasarkan daftar penjualan kembali saat ini, perkiraan harga awal dari FIFA, dan harga terendah yang tersedia untuk umum, berikut adalah tiket Piala Dunia 2026 termurah yang saat ini tersedia di pasaran.

Harga dapat berubah sewaktu-waktu karena penetapan harga dinamis dan permintaan yang terus berlanjut.

Catatan: Harga tiket berfluktuasi secara berkala karena penetapan harga dinamis dan permintaan penjualan kembali. Peringkat mencerminkan harga tertinggi yang dirujuk secara publik pada saat penulisan dan dapat berubah menjelang turnamen.

Berapa harga tiket Piala Dunia 2026?

Saat ingin membeli tiket Piala Dunia, Anda harus bersiap menghadapi variasi harga yang cukup besar.

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa, dengan penerapan harga dinamis, meskipun harga tiket awalnya mulai dari $60 untuk beberapa pertandingan babak penyisihan grup awal, harganya bisa naik hingga $6.730 untuk pertandingan Final. Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket.

Tahap Kisaran harga tiket Harga Jual Kembali Rata-rata Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 $150 - $850 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 $400 - $3.200 Babak 32 Besar $105 - $750 $250 - $1.100 Babak 16 Besar $170 - $980 $380 - $1.600 Perempat final $275 - $1.775 $650 - $2.900 Semifinal $420 - $3.295 $1.100 - $5.200 Final $2.030 - $7.875 $4.200 - $14.500+

Cara mendapatkan tiket Piala Dunia 2026

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Apakah Anda bisa mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 dari pasar sekunder?

Jika Anda mencari cara yang aman untuk menjual kembali/menukar tiket Piala Dunia FIFA 2026, Pasar Penjualan Kembali/Penukaran FIFA adalah saluran resmi untuk melakukannya. Pasar ini dibuka pada bulan Oktober dan dapat diakses melalui FIFA.com/tickets.

Pasar Penjualan Kembali FIFA tersedia bagi penduduk Kanada, Amerika Serikat, dan internasional, sedangkan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) ditujukan bagi penduduk Meksiko.

Satu hal penting bagi pembeli tiket bekas: ketersediaannya bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis, seringkali menjelang hari pertandingan. Penggemar yang ingin mendapatkan tiket bekas disarankan untuk sering memeriksa platform ini, bertindak cepat saat tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Pasar sekunder, seperti StubHub, juga akan menyediakan tiket Piala Dunia 2026.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota dan stadion yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan di bawah ini: