Tiket Piala Dunia 2026 termurah: Belanda, Aljazair, babak penyisihan grup, dan lainnya

Kita kini menghitung mundur dalam hitungan minggu, bukan lagi bulan, hingga bola pertama benar-benar ditendang pada Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

Tidak mengherankan, permintaan tiket pertandingan Piala Dunia 2026 sangat tinggi, terutama untuk pertandingan tertentu, seperti saat negara tuan rumah bertanding. Namun, akan ada kursi yang tersedia di beberapa pertandingan, terutama selama fase grup, yang mungkin sedikit lebih mudah diakses.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk di mana Anda dapat menemukan tiket termurah.

Peringkat: Apa saja tiket Piala Dunia 2026 termurah saat ini?

Berdasarkan daftar penjualan kembali saat ini, perkiraan harga awal FIFA, dan harga terendah yang tersedia untuk umum, berikut adalah tiket Piala Dunia 2026 termurah yang saat ini ada di pasaran.

Harga dapat berubah karena penetapan harga dinamis dan permintaan yang terus berlanjut.

Peringkat Pertandingan (Tanggal) Tempat Perkiraan kisaran harga Tiket #1 Tunisia vs Jepang (20 Juni) Estadio BBVA (Guadalupe) $161+ Tiket #2 Afrika Selatan vs Korea Selatan (24 Juni) Estadio BBVA (Guadalupe) $188+ Tiket #3 Yordania vs Aljazair (22 Juni) Stadion Levi's (Santa Clara) $234+ Tiket #4 Aljazair vs Austria (27 Juni) Stadion Arrowhead (Kansas City) $256+ Tiket #5 Maroko vs Haiti (24 Juni) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) $271+ Tiket #6 Mesir vs Iran (26 Juni) Lumen Field (Seattle) $299+ Tiket #7 Tunisia vs Belanda (25 Juni) Stadion Arrowhead (Kansas City) $359+ Tiket #8 Belanda vs Pemenang Playoff B UEFA (20 Juni) NRG Stadium (Houston) $370+ Tiket #9 Australia vs Pemenang Playoff C UEFA (13 Juni) BC Place (Vancouver) $394+ Tiket #10 Norwegia vs Senegal (22 Juni) MetLife Stadium (East Rutherford) $408+ Tiket

Catatan: Harga tiket sering berfluktuasi akibat sistem penetapan harga dinamis dan permintaan pasar sekunder. Peringkat ini mencerminkan harga tertinggi yang tercatat secara publik pada saat artikel ini ditulis dan dapat berubah menjelang turnamen.

Tim mana yang paling murah untuk didukung di Piala Dunia 2026?

Rata-rata harga tiket pertandingan Piala Dunia saat ini sangat bervariasi antar tim.

Perbedaan antara yang termurah dan termahal disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk premi tuan rumah, penetapan harga berdasarkan pasar, dan lokasi pertandingan.

Tim-tim berikut muncul dua kali dalam 10 pertandingan teratas dengan tiket termurah:

Belanda

Anda mungkin mengira harus membayar mahal untuk menyaksikan salah satu tim unggulan Eropa bertanding di Piala Dunia, tetapi hal itu tidak berlaku secara umum. Meskipun tiga kali menjadi runner-up dalam turnamen ini di masa lalu, harga tiket Piala Dunia Belanda musim panas ini ternyata sangat terjangkau.

Pertandingan Belanda melawan Jepang, Tunisia, dan negara Eropa yang belum ditentukan (Ukraina, Swedia, Polandia, atau Albania) dijadwalkan di venue berkapasitas besar di Amerika Serikat, yang membantu menjaga harga tetap rendah dan lebih kompetitif. Pertandingan-pertandingan tersebut juga tidak terlalu menarik perhatian di atas kertas, seperti beberapa pertandingan grup lainnya. Misalnya, fakta bahwa beberapa pertandingan akan menampilkan Lionel Messi (Argentina) atau Cristiano Ronaldo (Portugal), yang bermain di Piala Dunia terakhir mereka, akan membuat harga tiket melonjak.

Aljazair

Aljazair mungkin akan tampil untuk kelima kalinya di Piala Dunia musim panas ini, tetapi mereka belum pernah lolos ke putaran final global sejak 2014. Mereka akan memulai pertandingan melawan juara bertahan Piala Dunia, Argentina, di Arrowhead Stadium, dan permintaan tiket sangat tinggi, seperti halnya untuk semua pertandingan yang melibatkan Messi & kawan-kawan.

Namun, setelah pertandingan tersebut, permintaan tiket Piala Dunia Aljazair mengalami penurunan, karena mereka akan menghadapi Yordania dan Austria di Santa Clara dan Kansas City. Bagi para penggemar Desert Warriors yang tidak kebagian tiket untuk pertandingan pembuka, hal ini memberi mereka kesempatan lebih baik untuk menyaksikan tim kesayangan mereka bertanding dengan biaya yang lebih terjangkau.

Tim lain yang berada di peringkat bawah dalam daftar harga tiket rata-rata Piala Dunia termasuk Cape Verde, Tunisia, Arab Saudi, Curacao, Mesir, dan Selandia Baru.

Berapa harga tiket Piala Dunia 2026?

Saat ingin membeli tiket Piala Dunia, Anda harus bersiap menghadapi variasi harga yang besar.

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa, dengan penerapan harga dinamis, meskipun harga tiket mulai dari $60 untuk beberapa pertandingan babak penyisihan grup awal, harga tersebut dapat naik hingga $6.730 untuk pertandingan Final. Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket.

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Cara mendapatkan tiket Piala Dunia 2026

Para pendukung telah memiliki sejumlah kesempatan untuk membeli tiket resmi Piala Dunia dan akan mendapatkannya lagi, melalui situs FIFA, mulai sekarang hingga kick-off besar pada bulan Juni.

Meskipun berbagai fase penjualan telah berlangsung, seperti ‘Undian Tiket Awal’ (Oktober) dan ‘Undian Pemilihan Acak’ (Desember/Januari), akan ada pula ‘Fase Penjualan Menjelang Turnamen’ menjelang turnamen (awal April).

Selama periode penjualan resmi keempat dan terakhir ini, tiket yang masih tersisa akan tersedia untuk dibeli berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. FIFA belum mengumumkan berapa banyak tiket yang akan dilepas atau untuk pertandingan mana saja, tetapi Anda dapat mengantisipasi ketersediaan yang terbatas dan tiket yang cepat habis terjual.

Untuk membeli tiket, Anda harus mengunjungi portal tiket resmi FIFA dan mendaftar untuk membuat akun. Setelah itu, Anda dapat masuk ke akun FIFA Anda dan memeriksa ketersediaan tiket.

Apakah Anda bisa mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 dari penjualan kembali?

Jika Anda mencari cara yang aman untuk menjual kembali/menukar tiket Piala Dunia FIFA 2026, Pasar Penjualan Kembali/Pertukaran FIFA adalah saluran resmi untuk melakukannya. Pasar ini dibuka pada bulan Oktober dan dapat diakses melalui FIFA.com/tickets.

Pasar Penjualan Kembali FIFA tersedia bagi penduduk Kanada, Amerika Serikat, dan internasional, sedangkan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) ditujukan bagi penduduk Meksiko.

Satu hal penting bagi pembeli tiket bekas: ketersediaannya bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis, seringkali menjelang hari pertandingan. Penggemar yang ingin mendapatkan tiket bekas harus sering memeriksa platform ini, bertindak cepat saat tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Pasar sekunder, seperti StubHub, juga akan menyediakan tiket Piala Dunia 2026.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah. Paket-paket tersebut tersedia sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim dari negara non-tuan rumah mana pun (kecuali CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa saja

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di tempat yang Anda pilih.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: